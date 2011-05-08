ابوالفضل حسنی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به اینکه ساز و کار ساماندهی آموزشکده های فنی و حرفه ای چگونه انجام می شود، گفت: هنوز خبری در این زمینه نداریم، به دلیل اینکه سرپرست آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای وزارت علوم به تازگی انتخاب شده است لذا طی جلسه ای بین سرپرست آموزشکده ها و معاون آموزشی وزیر علوم در هفته جاری یا هفته آینده وضعیت آموزشکده ها مشخص می شود.

مدیرکل دفتر گسترش آموزش عالی وزارت علوم در پاسخ به اینکه کیفیت و جزئیات دانشگاه فنی حرفه‌ای که وزارت علوم بر اساس مصوبه مجلس موظف به ایجاد آن شده چگونه است گفت: تاکنون هیچ چیز درباره این دانشگاه مشخص نیست.

به گزارش مهر، ادغام آموزشکده های فنی و حرفه ای در وزارت علوم و ایجاد دانشگاه فنی و حرفه ای چندی پیش با رأی نمایندگان مجلس به تصویب رسید از این رو وزارت علوم موظف به ایجاد دانشگاه فنی حرفه ای بدون بار مالی و با استفاده از امکانات سابق شده است.

ابوالفضل حسنی مدیرکل دفتر گسترش آموزش عالی در روزهای پایانی سال 89 در تشریح آخرین وضعیت آموزشکده‌ها و دانشکده‌های فنی حرفه‌ای به گفته بود: آموزشکده‌ها و دانشکده‌هایی که در شهرستانها در قالب واحدهای کوچکتر هستند تجمیع می‌شوند.

وی با یادآوری مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره واگذاری آموزشکده‌‌ها و دانشکده‌های فنی و حرفه‌ای از وزارت آموزش و پرورش به وزارت علوم افزوده بود: آموزشکده‌ها و دانشکده‌های فنی و حرفه‌ای را همان طور که هست حفظ می‌کنیم و هیچگونه تغییری در آن نمی‌دهیم و تصمیم بر این است که این آموزشکده‌ها و دانشکده‌ها به طور یکجا به صورتی که موجود است باقی بماند و طبق برنامه‌ای که در سال 90 پیشنهاد می‌کنیم این مجموعه را تحت پوشش وزارت علوم شکل خواهیم داد.

مدیرکل دفتر گسترش آموزش عالی درباره جزئیات تصمیم گیری برای آموزشکده‌ها و دانشکده‌های فنی حرفه‌ای خاطرنشان کرده بود: سعی می‌کنیم آموزشکده‌ها و دانشکده‌هایی که تک جنسیتی هستند باقی بمانند و استقبال هم می‌کنیم. آموزشکده‌ها و دانشکده‌های فنی حرفه‌ای که بزرگتر هستند در قالب خودشان حفظ می‌شوند و آنهایی که در شهرستان‌ها در قالب واحدهای کوچکتر فعالیت می کند تجمیع می‌کنیم.

وی تعداد آموزشکده‌ها و دانشکده‌‌های فنی و حرفه‌ای را 160 واحد در کل کشور خوانده و گفته بود: دانشکده‌ها و آموزشکده‌های فنی حرفه‌ای دارای امکانات بسیار خوبی هستند این طور نیست که آنها روی زمین مانده باشند بلکه آموزش و پرورش تا کنون آنها را اداره کرده است اما با توجه به اینکه آموزشکده‌ها و دانشکده‌های فنی حرفه‌ای دارای امکانات زیربنایی و تجهیزات خیلی قوی هستند وزارت علوم از پیشنهاد قرارگیری آنها تحت پوشش این وزارتخانه استقبال کرد.