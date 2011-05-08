زنگ امداد و نجات هلال احمر نواخته شد

به گزارش خبرنگار مهر، ساعت 9 روز یکشنبه با حضور مسئولان جمعیت هلال احمر، آموزش و پرورش شهر تهران و دانش‌آموزان مدرسه راهنمایی فرزانگان زنگ امداد و نجات هلال احمر در نخستین روز از هفته هلال توسط دبیرکل جمعیت هلال احمر نواخته شد.

براساس این گزارش در این مراسم ظاهر رستمی دبیر کل جمعیت هلال احمر، یزدی خواه مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران، محمدجواد جعفریان رئیس سازمان جوانان هلال احمر، احمد صادقی مدیرعامل هلال احمر استان تهران، نماینده ولی فقیه در جمعیت هلال احمر و جمعی از مسئولان آموزش و پرورش حضور داشتند.

همچنین در این مراسم حرکات نمایشی توسط زنان امدادگر هلال احمر (عملیات راپل) انجام شد.