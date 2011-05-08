عربستان مانع سفر نماینده انقلابیون لیبی به قطر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، "علی العیساوی" وزیر خارجه شورای انتقالی لیبی که در نظر داشت به قطر سفر کند با وجود انتظار 20 ساعته در فرودگاه قاهره نتوانست سوار هواپیمای مصری به مقصد دوحه شود.

بر این اساس، نماینده انقلابیون لیبی برای این پرواز احتیاج به صدور مجوز از سوی مقامات سعودی داشت تا هواپیمای حامل وی بتواند از حریم هوایی عربستان عبور کرده و وارد قطر شود. اما انتظار بیست ساعته وی در فرودگاه نیز باعث نشد که مقامات سعودی این مجوز را صادر کنند.

خاطر نشان می شود بر مبنای توافقنامه های موجود عبور از حریم هوایی هر کشور به صدور مجوز از سوی کشور موردنظر احتیاج دارد که این به عرف مرسوم میان کشورها تبدیل شده است.

اما علت مخالفت مقامات سعودی با سفر نماینده انقلابیون لیبی به قطر مسئله ای سوال برانگیز است.