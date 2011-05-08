مسابقات فرهنگی ورزشی "مقاومت" در کرج برگزار می شود

کارشناس معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری کرج در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: همزمان به روز ملی مقاومت و نیز صد و دوازدهمین سالگرد ولادت امام خمینی(ره) معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری کرج یک دوره مسابقات فرهنگی و هنری را برگزار می کند.

افشین سخایی افزود: این مسابقات در رشته های دارت، تنیس روی میز ، شطرنج و اطلاعات عمومی جنگ در دو بخش آقایان و بانوان برگزار می شود.

وی خاطرنشان کرد: خبرنگاران و اصحاب رسانه به همراه پرسنل شهرداری کرج می توانند با ثبت نام در این دوره از مسابقات در این رقابتها شرکت کنند.

وی بیان کرد: از امروز تا تاریخ 25 اردیبهشت ماه جاری علاقمندان برای شرکت در این مسابقات می توانند با مراجعه به روابط عمومی معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری کرج در این رقابتها ثبت نام کنند.

سخایی بیان کرد: این مسابقات از تاریخ 26 اردیبشهت ماه در محا تالار شهیدان نژاد فلاح آغاز و تا روز سوم خرداد ادامه خواهد داشت.

وی گفت: مراسم اختتامیه این مسابقات همزمان به روز مقاومت و با حضور مسئولان سوم خرداد ماه برگزار شده و به نفرات برتر این مسابقات جوایزی اهدا می شود.

سخایی یادآور شد: این مسابقات به همت بسیج پایگاه شهید آوینی و روابط عمومی حوزه معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری کرج و تربیت بدنی شهرداری کرج برگزار می شود.