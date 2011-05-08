حسین قره‌گوزلو در گفتگو با خبرنگار مهر با یادآوری اینکه طبق آئین نامه مسابقات بسکتبال نوجوانان غرب آسیا بازیکنان زیر 15 سال مجاز به شرکت در این رقابت‌ها بودند، اظهار داشت: این در حالی بود که عراق با بازیکنانی در حد تیم ملی ترکیب خود را تشکیل داده بود.

وی ادامه داد: تیم بسکتبال نوجوانان عراق بازیکن 26 ساله هم در اختیار داشت. برخی بازیکنان این تیم متولد 1995 یا 1996 بودند با این حال عراقی‌ها بدون هیچ مشکلی هم میزبانی خود در رقابت‌های نوجوانان غرب آسیا را انجام دادند و هم دیدارهایشان را برگزار کردند.

سرپرست تیم بسکتبال نوجوانان خاطرنشان کرد: این در حالی است قانون مسابقات استفاده از بازیکنان زیر 15 سال بود و تیم ایران هم فقط بازیکنانی در این رده سنی در اختیار داشت. ما با این ترکیب و این رده سنی مقابل تیم ملی عراق بازی کردیم و شاید طبیعی بود که نتیجه را واگذار کنیم.

قره گوزلو در مورد شکست تیم بسکتبال نوجوانان در دیدار نخست برابر لبنان نیز گفت: این بازی را در شرایطی واگذار کردیم که در کوارتر پایانی با نتیجه مساوی پیش می‌رفتیم. البته قضاوت بازی هم اشتباهات زیادی داشت که فکر می‌کنم خیلی از آنها عمدی بود. به هر حال عرب‌ها همیشه مشکل ساز بوده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات بسکتبال قهرمانی نوجوانان غرب آسیا در روزهای پایانی هفته گذشته به میزبانی اربیل عراق برگزار شد. در چارچوب این رقابت‌ها تیم کشورمان برابر لبنان وعراق شکست خورد و مقابل تیم اردن هم به برتری رسید و در نهایت با کسب عنوان سومی همراه با سهمیه حضور در رقابت های قهرمانی آسیا به کار خود خاتمه داد.