توسعه شهرکهای صنعتی راهکار ساماندهی صنایع پراکنده

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، گسترش شهرکهای صنعتی و بهره گیری مناسب از این ظرفیتها در سالی که به نام سال جهاد اقتصادی از سوی مقام معظم رهبری نامگذاری شده است می تواند به تحقق این شعار محوری کمک موثری داشته باشد.

به عقیده کارشناسان اقتصادی داشتن شهرکهای صنعتی و بهره برداری مناسب از آنها می تواند از عوامل شتاب دهنده روند توسعه صنعتی باشد.

استان گیلان 25 شهرک صنعتی فعال دارد که بیش از 11 هزار نفر در 540 واحد تولیدی فعال این شهرکهای مشغول بکار هستند.

لزوم تامین عرصه صنعتی در گیلان

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان گیلان در این باره گفت: از آنجاییکه استان از نظر زیست محیطی واقلیمی در بین دریا، کوه و جنگل قرار گرفته، تامین عرصه صنعتی برای استان بسیار حائز اهمیت است.

مجید عباسیان امین همچنین کاهش هزینه های اضافی در تامین خدمات زیربنایی، ایجاد تصفیه خانه ها، بهره مندی از خدمات زیست محیطی به جهت اجرای پروژههای تصفیه خانه های فاضلاب برای واحدهای صنعتی، برخورداری از معافیت های مالیاتی، کاهش سطح بروکراسی های اداری در صدور مجوزها که یکی از نیازهای اساسی است از مزایایی شهرکها و نواحی صنعتی نام برد.

وی در ادامه تامین عرصه لازم برای توسعه و ایجاد شهرکهای صنعتی را بسیار مهم دانست و خاطرنشان کرد: از سیاستهای شهرکهای صنعتی حفظ محیط زیست پایدار در کنار توسعه صنعتی استان است.

توسعه شهرکهای صنعتی در تامین اشتغال پایدار موثر است

مدیرعامل شهرکهای صنعتی گیلان گفت: توسعه شهرکهای صنعتی در تامین اشتغال پایدار که یکی از دغدغه های مهم نظام و مسئولان است، نقش مهمی خواهد داشت.

وی با اعلام اینکه روند سرمایه گذاری و اشتغالزایی در شهرکها و نواحی صنعتی در دولت نهم و دهم روند رو به رشدی داشته است، افزود: طبق آمار موجود از سال 84 تاکنون تعداد واحدهای صنعتی به بهره برداری رسیده، میزان سرمایه گذاری و اشتغالزایی واحد های تولیدی در سطح شهرکها و نواحی صنعتی استان گیلان رشد داشته است.

عباسیان امین افزود: این اتفاق افق روشنی را برای شهرکها و نواحی صنعتی استان گیلان ترسیم کرده است.

وی تصریح کرد: به دلیل نگاه ویژه دولت در سالهای اخیر به مبحث صنعت و شهرکهای صنعتی این اتفاق مهم در گیلان رخ داده و نوید بخش آینده ای روشن برای صنعت استان گیلان است.

مدیرعامل شهرکهای صنعتی گیلان همچنین در خصوص متقاضیانی که زمین صنعتی اخذ کرده اند اما زمین های آنها به صورت راکد باقی مانده است، تاکید کرد: شرکت شهرکهای صنعتی با یک برنامه ریزی مدون به متقاضیانی که زمین صنعتی اخذ کرده و هیچ گونه اقدامی بر وی آن انجام نداده اند ضمن دادن فرجه های قانونی در صورت عدم اقدام برای ساخت و ساز با همکاری مراجع قضایی زمین را از متقاضیان پس می گیرد که این روند در سالهای گذشته و سال جاری روند مثبتی بوده و موفقیت های خوبی در این زمینه کسب شده است.

به هر حال استقرار صنایع در شهرکهای صنعتی به غیر از بهبود وضعیت زیست محیطی مزایای زیادی برای صنایع دارد که از جمله این مزیتها می ‌توان به کاهش هزینه ‌های سرمایه ‌گذاری به دلیل وجود زیرساختهای مورد نیاز، عدم نیاز به دریافت مجوزهای جداگانه از ادارات مختلف و صدور رایگان و در اسرع وقت مجوزهای ساخت و ساز و پایان کار اشاره کرد.

در حال حاضر مسئولیت سیاستگذاری، سازماندهی، پشتیبانی، نظارت و حمایت از ایجاد و توسعه صنایع کوچک و فراهم آوردن زمینه استقرار آنها در شهرکهای صنعتی بر عهده سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران قرار دارد.

این سازمان با هدف ایجاد هماهنگی و استفاده مطلوب از امکانات زیربنایی و ارائه خدمات مناسب به متقاضیان سرمایه‌ گذاری تشکیل شده است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اعلام اینکه از مولفه های اصلی اشتغال سرمایه گذاری است، گفت: با ساخت، راه اندازی و تقویت شهرکهای صنعتی زمینه شناسایی و جذب سرمایه گذاران در استان گیلان فراهم می شود.

شهرکهای صنعتی بستر مناسبی برای اشتغال جوانان در گیلان

بهمن محمدیاری افزود: راه اندازی و استقرار واحدهای صنعتی در شهرکهای صنعتی بستر مناسبی برای اشتغال جوانان در تمامی شهرستانهای استان خواهد بود.

وی ادامه داد: اشتغال از دغدغه های اساسی مسئولان در شهرستانهای مختلف استان است که این مهم با تقویت زیرساختهای اقتصادی و توسعه صنعتی منجر به توسعه متوازن در بخشهای مختلف خواهد شد.

به هر حال استان گیلان با داشتن ویژگیهای کم نظیرهمچون قرار گرفتن در مسیر کریدور شمال به جنوب، داشتن مرزهای آبی و خشکی با جامعه کشورهای مشترک المنافع، وجود مناطق آزاد تجاری و صنعتی، داشتن بزرگترین بندر کشور در دریای خزر، آزاد راه رشت - قزوین، راه آهن در حال قزوین، رشت - انزلی و بسیاری از امکانات خدادای و طبیعی دیگر از موقعیت بسیار مناسب دیگری برای سرمایه گذاری برخوردار بوده و اقدامات ارزشمندی نیز در دوران پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی در آن صورت گرفته است.

همچنین وجود پیشینه قوی و مناسب صنعتی بویژه در مورد صنایع نساجی، پوشاک، داروسازی، صنایع بهداشتی، صنایع تبدیلی کشاورزی، صنایع سلولزی، وجود نیروی کار متخصص و تحصیلکرده فراوان، نزدیکی به پایتخت، در دسترس بودن بازارهای تأمین مواد اولیه برخی از صنایع، بازارهای صادراتی مناسب، وجود زیربناهای اساسی نظیر آب، برق، گاز و راههای دسترسی به مراکز مختلف استان موجب ایجاد ظرفیتهای مناسبی در استان برای توسعه هر چه بیشتر صنعت و معدن شده است که باید از این مزیتها به نحو بهینه استفاده شود.