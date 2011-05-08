اساس شیعه بر تئوری امامت است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر کوتسینف ایرانشناس و محقق مؤسسه مطالعات اوراسیائی از بنیاد بین المللی ایرانشناسی مسکو در دیدار با دکتر حیدرنیا رئیس بنیاد بین المللی ایرانشناسی گفت: من علاقه زیادی به مطالعه بر ساختار دینی سیاسی ایران معاصر دارم و موضوع رساله دکترای من درباره تئوری امامت به عنوان اساس فضای فرهنگی اجتماعی شیعه است .

وی افزود: من از رساله خود دفاع کرده ام ولی برای چاپ آن دوست دارم مطالعات خود را در یک فرصت مطالعاتی در ایران تکمیل کنم. همچنین دیدن مظاهر جدیدی از پیشرفت های علمی و فنی ایران برای من مهم است. ما همیشه در روسیه از ایران به عنوان یک کشور رو به پیشرفت و مستقل دفاع کرده و احترام می گذاریم .

حیدرنیا نیز با ابراز خرسندی از این دیدار گفت: امیدوارم شما محققان بتوانید با تحقیقات عمیق و درست خود تصور راستین و صحیحی از واقعیت ایران و فرهنگ و تمدن آن و نیز از توسعه و تحولات سیاسی و علمی جمهوری اسلامی ایران در سطح منطقه و جهان به جامعه خود ارائه دهید .