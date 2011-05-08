آیت الله رضا استادی شامگاه شنبه در مراسم عزاداری شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) که در مجتمع فرهنگی آموزشی طلوع مهر قم برگزار شد با اهمیت دانستن موضوع امر به معروف و نهی از منکر گفت: امروز خیابان‌های قم متناسب با مکتب امام صادق(ع) نیست و این نتیجه تعطیل شدن امر به معروف و نهی از منکر است.



وی همچنین خاطر نشان کرد: وقتی قدرت دست گروهی افتاد باید به فکر نماز و روزه خواندن مردم باشد و زمینه انجام این امور را فراهم کند.



آیت الله استادی با بیان اینکه امروز دولت به فکر امر به معروف و نهی از منکر نیست اظهار داشت: وضع حجاب در جامعه مناسب نیست و روز به روز هم بد‌تر می‌شود.



عضو جامعه مدرسین حوزه تصریح کرد: یکی از فرماندهان نیروی انتظامی می‌گفت زمانی تصمیم گرفتیم که جلوی این بی‌حجابی‌ها را بگیریم، اما آقایی دستور داد این امر به مصلحت نیست و با توجه به اینکه رهبری در خصوص اجرای آن تأکید داشتند برنامه‌ها در این خصوص تعطیل شد.



آیت الله استادی خاطرنشان کرد: یکی از اولین وظایف دولت در محیط اسلامی امر به معروف و نهی از منکر است.



کوتاهی در مورد بی‌حجابی وضع را بد‌تر می‌کند



عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه با بیان اینکه فساد همانند آتشی می‌ماند که همه را در بر می‌گیرد افزود: در خصوص بی‌حجابی هر چقدر کوتاهی می‌کنیم وضعیت روز به روز بد‌تر می‌شود و امروز حجاب مسافران در قم بسیار نامناسب است و این امر به خاطر عدم امر به معروف و نهی از منکر است.



امام جمعه قم در ادامه با انتقاد از برنامه‌های صداو سیما ابراز داشت: کار‌شناسان صدا و سیما خود معتقدند که برنامه‌هایی که برای امر حجاب دختران تدارک دیده شده توسط برخی از برنامه‌های دیگر صدا و سیما خنثی می‌شود.



وی ادامه داد: در پخش اخبار نیز صدا و سیما نباید مسئولین زن کشورهای دیگر را که با حالت نیمه عریان ظاهر می‌شوند نشان دهد اما متأسفانه این امر صورت می‌گیرد که تأثیرات بدی بر روی خانواده‌ها و بخصوص دختران دارد.

