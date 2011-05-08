استعدادیابی از اولویتهای مهم کشتی است / حضور "محمد بنا" عامل موفقیت تیم ملی کشتی

طلایی در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان، استعدادیابی را به عنوان کلیدی ترین عامل در زمینه توسعه کشتی استانها دانست و با تشریح روند برنامه ریزی فدراسیون کشتی در استانها افزود: تیم استعدادیابی با حضور در مراکز استانها از کشتی این مراکز را از جهات مختلف مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهند.

وی تلاش فدراسیون کشتی را برای ارتقاء سطح کشتی شهرستانها یادآور شد و ادامه داد: مربیان با آموزشهای روز کشتی که در کلاسهای ویژه انسیتو استعدادیابی و فدراسیون کشتی می بینند در راستای ارتقاء کشتی شهرستانها فعالیت خواهند کرد.

به گفته طلایی مربیان شهرستانی با حضور در اردوهای تیم ملی با اصول و دانش روز کشتی جهان آشنا می شوند.



سرمربی تیم ملی کشتی نوجوانان ایران در ادامه وضعیت حال حاضر کشتی استان زنجان را مطلوب دانست و با اشاره به اینکه کشتی زنجان برای توسعه و پیشرفت جا برای کارهای زیادی دارد، افزود: کشتی زنجان در لیگ دسته یک حضور قوی و خوبی داشت و با توجه به بهره گیری از حضور عباس حاج کناری کشتی زنجان می تواند به دوره های خوبی در کشتی کشور دست پیدا کند.

طلایی در ادامه با اذعان به عدم برگزاری مناسب رقابتهای لیگ دسته یک در فصل گذشته افزود: با توجه به این امر با مسئولان تیم کشتی زنجان نیز صحبت کردم تا در خصوص نحوه حضور در لیگ برتر و نحوه برگزاری مسابقات و قوانین موجود در لیگ برتر شرایط مناسب داشته باشند.

طلایی موفقیت تیم ملی کشتی فرنگی ایران را طی سالهای اخیر مرهون حضور "محمد بنا" در سمت سرمربیگری این تیم دانست و تاکید کرد: محمد بنا خود به تنهایی از معدود مربیان استثنایی کشتی ایران هستند.



وی بر لزوم الگوگیری مربیان کشتی آزاد از تجربیات "بنان" گفت: مربیان کشتی آزاد باید از راه و روش مربیگری وی تبعیت کنند و طبق راه روش وی حرکت کنند.



طلایی از محمد بنا به عنوان الگوی مربیگری برای خود یاد کرد و افزود: محمد بنا به عنوان یک استثنا در عرصه کشتی محسوب می شوند و این امر ثابت شده است.

به گفته طلایی تیم زنجان برای موفقیت در رقابتهای لیگ برتر باید 60 تا 70 درصد اسکلت بندی تیم از زنجان باشد و چند مهره هم بگیرند که در رقابتها حاضر شوند.



وی با یادآوری ترکیب تیم زنجان در رقابتهای لیگ دسته یک افزود: در رقابتهای دسته یک تیم زنجان با ترکیب هشت بازیکن بومی و هفت کشتی گیر از خارج از استان بود که این ترکیب توانست موفقیت خوبی را کسب کند.



طلایی بهره گیری از کشتی گیران مطرح کشوری و قهرمانان این رشته ورزشی را در ترکیب تیم زنجان در رقابتهای آینده لیگ برتر کشتی را در کنار آموزش به نوجوانان و نونهالان و پرورش آنها را به عنوان یک اصل مهم در راستای ارتقاء سطح کشتی استان و موفقیت در لیگ برتر کشتی دانست.