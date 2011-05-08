خوزستان رتبه نخست تولید خرما را به خود اختصاص داد

به گزارش خبرگزاری مهر از اهواز، ‌حلیم کوتی اظهار کرد: از مجموع صادرات سالانه 104 هزار تن خرمای کشور، بیش از 47 درصد یعنی 48 هزار تن آن متعلق به استان است.

وی با بیان اینکه حدود 61 هزار تن خرما در سال گذشته توسط کارگاه های بسته بندی و فرآوری به صورت توافقی خریداری شده است، تصریح کرد: حدود 90 هزار تن خرمای تولید استان از نوع استعمران است که حدود 25 هزار تن آن مصرف تازه خوری دارد و مابقی به‌صورت توافقی خریداری شده است.



مدیر باغبانی جهاد کشاورزی استان ارزش خرمای صادراتی استان را 62 میلیون دلار برآورد کرد و گفت: محصول خرمای خوزستان به کشورهای اروپایی و آسیایی صادر می شود.



کوتی بیان کرد: پیش بینی می شود امسال با توجه به شرایط اقلیمی مناسب، تامین آب، اجرای طرح های اصلاح باغات و به ثمر رسیدن باغات کشت شده نسبت به سال گذشته حدود 25 تا 30 درصد افزایش محصول داشته باشیم.



وی در ادامه از برداشت توت فرنگی از گلخانه های استان خبر داد و افزود: پیش بینی می شود بیش از 50 تن توت فرنگی از گلخانه های استان خوزستان برداشت شود.



کوتی عنوان کرد: بیش از 18 هزار و 500 مترمربع از گلخانه های استان به زیرکشت توت فرنگی رفته که نسبت به سال زراعی گذشته حدود دو برابر افزایش داشته است. شهرستان دزفول با 13 هزار مترمربع سطح زیرکشت گلخانه ای توت فرنگی بیشترین سطح را در استان به خود اختصاص داد، شهرستان های اهواز و اندیمشک به ترتیب با سه هزار متر و دو هزار و 500 مترمربع در رتبه های بعدی قرار دارند.



وی تولید توت فرنگی گلخانه ای را در سال گذشته 36 تن اعلام کرد و گفت: همه ساله برداشت توت فرنگی از گلخانه های استان تا نیمه اردیبهشت ادامه دارد.