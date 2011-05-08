به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله العظمی عبدالله جوادی آملی بعدازظهر شنبه در دیدار مفتی اعظم بلاروس به ماموریت مهم تعلیم نامه امام خمینی(ره) به میخائیل گورباچف اشاره کرد و افزود: جناب میخائیل گورباچف فکر می کرد که ما نامه امام خمینی(ره) را به ایشان تسلیم می کنیم، در حالی که ما برای تسلیم نامه به شوروی نرفته بودیم، بلکه نامه بنیانگذار انقلاب اسلامی را به گورباچف تعلیم داده ایم.



این مرجع تقلید اظهار داشت: بیش از یک ساعت طول کشید که این نامه را کلمه به کلمه به گورباچف تعلیم بدهیم و او متوجه شد و تلاش و کوشش کرد که پاسخی ارائه کند و این نامه را نوعی دخالت در امور داخلی کشورش دانست، ولی ما به ایشان گفتیم که شما از اعماق خاک تا اوج آسمان شوروی هر کاری بکنید، مستقل هستید و این نامه کاری به شما ندارد، ولی این نامه با جان شما کار دارد.



آیت الله جوادی آملی خطاب به مفتی اعظم بلاروس گفت: شما اگر جناب میخائیل گورباچف را دیدید به ایشان بفرمائید که آن پیام امام خمینی(ره) می تواند شما را عاقبت به خیر کند.



وی ادامه داد: امیدوارم سفر شما پربرکت باشد و بتوانید معارف اسلامی، ویژگیهای نظام اسلامی، کوشش های امام خمینی (ره) و رهاورد این نهضت را از نزدیک بررسی کنید و به عنوان بهترین رهاورد برای مردم بزرگوار بلاروس و سایر مردم منطقه منتقل کنید.



قصص انبیاء بهترین گواه تاریخ است



آیت الله جوادی آملی خطاب به مفتی اعظم بلاروس گفت: جنابعالی گذشته از اینکه مفتی بزرگوار بلاروس هستید در رشته تاریخ هم محقق هستید و بدانید که بهترین تاریخ را جهان آرا، یعنی خدای سبحان در قرآن کریم در قالب قصص انبیاء تدوین کرده است.



استاد برجسته حوزه علمیه تأکید کرد: عصاره کار انبیاء این بود که حق در برابر باطل، خیر در برابر شرّ، حسن در برابر قبیح و صدق در برابر کذب را ترویج می دادند و هر گاه ملتی قیام کرد، ذات اقدس الهی آنها را در برابر باطل، کذب، شرّ و قبیح پیروز و فاتح می کرد.



مفسر بزرگ قرآن کریم، قصص انبیاء را بهترین گواه تاریخ دانست و افزود: شما رشته تاریخ را در سایه قرآن کریم شکوفا کنید تا بدانید که قرآن به خوبی تاریخ جهان از صدر آفرینش تاکنون تدوین کرده است و می شود آنها را بررسی نمود.



آیت الله جوادی آملی گفت: خدای سبحان انسان را با سرمایه خلق کرد و هرگز نهاد انسان همانند لوح نانوشته نیست، بلکه خداوند کتابخانه عظیمی را در درون انسان به ودیعت گذاشت.



مهمترین عامل سکوت جوامع در برابر دیکتاتورها



وی مرگ را نوعی هجرت دانست و تأکید کرد: مهمترین عامل سکوت جوامع در برابر دیکتاتورها این توهم است که آنها خیال می کنند مرگ پایان راه و پوسیدن و از بین رفتن است.



این مرجع تقلید گفت: انبیاء آمدند که این توهم و خیال را به امر قلبی تبدیل کنند و گفتند که مرگ، از پوست به در آمدن است، نه اینکه پوسیدن باشد. حیات بعد از مرگ به مراتب شیرین تر و گواراتر از حیات قبل مرگ است و این مکتب، بشر را پویا، مانا و مقاوم می کند.



استاد برجسته حوزه علمیه تصریح کرد: برای اینکه جوامع از هر دیکتاتوری برهند و به استقلال برسند باید قرآن را کاملاً بخوانند و معنا کنند و بفهمند و به دستورات آن باور داشته باشند و آنها را منتشر کنند.



استقلال با ذلت پذیری ممکن نیست



آیت الله جوادی آملی با اشاره به احیای ارزشهای الهی توسط امام خمینی (ره)، اظهار داشت: پیام قرآن کریم این است که انسان مبارز وقتی شهید شود، هرگز نمی میرد و چیزی را از دست نمی دهد، بلکه در محضر خدای سبحان زنده و آگاه است و از لذت های الهی برخوردار است. این روحیه را امام خمینی (ره) در جامعه زنده کردند و مردم این روحیه را در خودشان احیا کردند و خطرات جنگ های جهانی اول و دوم که دامنگیر خاورمیانه شد و ایران هم آسیب دید، را زیرپا گذاشتند و قیامی کردند که نه تنها خاورمیانه، بلکه جهان اسلام و محرومان و مستضعفان کل عالم را زنده کردند و بشر فهمید که استقلال با ذلت پذیری ممکن نیست.



مفسر بزرگ قرآن کریم با ذکر آیاتی از کلام الله مجید درباره یاری خداوند به مجاهدین فی سبیل الله، تصریح کرد: اگر کسی دین خدا را یاری کرد، خدای سبحان او را پیروز می کند و خداوند وعده داده است که هر کسی دستورات قرآن و انجیل و تورات را عمل کند و باتقوا و با ایمان باشد و گناه نکند، خدای سبحان روزی های فراوانی را نصیب او می‌کند.



آیت الله جوادی آملی افزود: مهمترین راه توسعه اقتصادی و سیاسی و در سایه اینها، موفقیت های اجتماعی، بازگشت به قرآن کریم و فهمیدن و باورکردن آیات قرآن، عمل به احکام فقهی و نشر دستورات قرآن کریم است.