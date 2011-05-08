ثبت نام رشته های آموزشیاری و تربیت معلم قرآن در خراسان رضوی آغاز شد

محمدرضا مجتهد زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد، افزود: علاقمندان به فراگیری علوم و فنون معلمی قرآن کریم در رشته های مذکور می توانند همه روزه در ساعات اداری برای ثبت نام به دارلقرآن الکریم استان و ادارات تابعه در شهرستان مراجعه کنند.

وی با بیان اینکه سال گذشته 57 دوره تربیت معلم قرآن کریم و آموزشیار قرآن کریم در این استان برگزار شده، افزود: دارالقرآن کریم این آموزش ها را در راستای احیا فرهنگ غنی قرآن در سطح شهرستان ها و مناطق محروم، اجرا می کند.

وی افزود: این دو طرح با هدف شناسایی نیروهای مستعد و تربیت آنان جهت تدریس در دوره های آموزشی قرائت سطح یک و دو ، تجوید نماز و هماهنگ کردن آموزش قرآن کریم و تکمیل حلقه های آموزشی این اداره در سال جاری، اجرا می شود.

وی تامین مربیان روخوانی و روانخوانی مورد نیاز روستاها و شهرستانهای کوچک و نیز تربیت کادر تخصصی مورد نیاز در شهرهای بزرگ را از دیگراهداف اجرای این دو برنامه برشمرد و افزود: طی سال گذشته 35 دوره آموزشیار قرآن کریم ویژه مناطق روستایی و شهرهای کوچک و 22 دوره تربیت معلم قرآن کریم ویژه شهرهای بزرگ استان، برگزار شده است.

مسئول دارالقرآن کریم اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی خاطر نشان کرد: در این دوره ها هزار و 300 نفر در سراسر استان، آموزش های تخصصی قرآنی دیدند.

به گفته وی ثبت نام در چهار رشته آموزشیاری و تربیت معلم قرآنی از 15 اردیبهشت جاری آغاز شده و به مدت یک ماه ادامه دارد.