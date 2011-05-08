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۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۰:۰۹

در دانشگاه امیرکبیر ؛

100 تیم دانشجویی و دانش‌آموزی در مسابقات پلهای ماکارونی رقابت می‌کنند

100 تیم دانشجویی و دانش‌آموزی در مسابقات پلهای ماکارونی رقابت می‌کنند

هفتمین دوره مسابقات ملی پلهای ماکارونی در دو بخش دانش آموزش و دانشجویی از روز 22 اردیبهشت ماه در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، هوتن جبلی- دبیر هفتمین دوره مسابقات ماکارونی در این باره گفت: این دوره از مسابقات در دو گرایش سبک و سنگین در بخشهای دانش آموزی و دانشجویی در روزهای 22 و 23 اردیبهشت ماه در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می شود.

وی از شرکت 100 تیم دانش آموزش و دانشجویی در این مسابقات خبر داد و یاداور شد: تیمهایی از دانشگاه های علم و صنعت ایران، خواجه نصیر الدین طوسی، دانشگاه آزاد و صنعتی امیرکبیر شرکت کرده اند.

جبلی با اشاره به مقررات مسابقات پلهای ماکارونی، اظهار داشت: دانشجویان می توانند با استفاده از ماکارونی و چسب، سازه هایی را طراحی کنند که بتواند نیرویی چند برابر وزن خود را تحمل کند.

به گفته دبیر هفتمین دوره مسابقات پلهای ماکارونی، مراسم اختتامیه این مسابقات در روز 24 اردیبهشت ماه برگزار می شود.

کد مطلب 1306611

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