سوالاتی از دولت آمریکا پس از کشتن بن لادن/ تردید در لزوم یک دهه جنگ

به گزارش خبرگزاری مهر، آنتی وار در گزارشی نوشت: آمریکایی ها هم اکنون از "باراک اوباما" رئیس جمهوری این کشور به دلیل کشتن "اسامه بن لادن" رهبر القاعده تقدیر می کنند اما این سوال مطرح می شود که آیا چند سال جنگ پس از حادثه 11 سپتامبر آن هم برای کشتن بن لادن ضروری بود؟

به نوشته آنتی وار، اوباما عملیات نیروهای نظامی و همکاری سازمانهای اطلاعاتی ایالات متحده را در کشته شدن بن لادن موثر می داند، اما استراتژی وی همانند استراتژی بسیاری از دولتمردان آمریکایی است که از آن به عنوان سیاست مبارزه با تروریسم پس از حملات 11 سپتامبر یاد می کنند.

این پایگاه اینترنتی-تحلیلی در ادامه می نویسد: در بسیاری از محافل سیاسی در پاییز 2001 درباره مشارکت نظامی و بمباران برخی ازکشورهای مسلمان صحبت می شد و"جرج بوش" درپی مداخله درافغانستان و سپس درعراق به تایید کنگره آمریکا بود.

آنتی وار در ادامه به هزینه های جنگ عراق و افغانستان می پردازد و می نویسد: آمریکا هزینه های هنگفتی را برای بمباران این دو کشور و حملات موشکی متحمل شد و اقدامات وحشیانه ای را بر اساس دکترین جنگ پیشگیرانه انجام داد و در این میان تنها افراد بی گناه بسیاری کشته شدند.

از سوی دیگر دولت آمریکا تریلیون ها دلار را پس از حادثه 11 سپتامبر صرف کرد و هزاران آمریکایی و صدها هزار خارجی کشته شدند اما این تلفات در برابر کشته شدن بن لادن چیز قابل ملاحظه ای نیست.

یادآور می شود در عملیات نیروهای آمریکایی که در نیمه شب دوشنبه گذشته انجام شد و 38 دقیقه به طول انجامید یگان ویژه نیروی دریایی آمریکا موسوم به Navy Seals متشکل از 6 تفنگدار به خانه بن لادن در ابت آباد یورش بردند و او را کشتند.