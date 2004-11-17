تاگس اشپيگل : اروپا در صدد افزايش روابط خود با تهران است

به گزارش خبرگزاري مهربه نوشته اين روزنامه ، با توجه به توافقات اخير ميان تهران با سه كشورآلمان ، انگليس وفرانسه ، اروپا بار ديگر درعرصه سياست خارجي به موفقيتي دست يافت . توقف غني سازي اورانيوم از جمله مواردي بود كه نه تنها آژانس بين المللي انرژي اتمي بلكه جامعه بين الملل نيز مدتها آن را دنبال مي كرد .

تاگس اشپيگل درادامه بدون اشاره به گزارشهاي مكرر البرادعي مدير كل آژانس مبني برهمكاري ايران براساس مقررات بين المللي افزود : برلين، پاريس و لندن همواره از غني سازي اورانيوم ايران ابراز نگراني كرده و خاطر نشان ساختند كه تداوم اين امر و اصرارمقامات اين شبهه را در ميان كشورهاي اروپايي ايجاد مي كند كه اين كشوراز فعاليتهاي هسته اي خود اهداف نظامي را دنبال مي كند .

به نوشته اين روزنامه آلماني كشورهاي اروپايي در راستاي تعليق داوطلبانه غني سازي اورانيوم از سوي ايران در نظر دارند تا سطح قراردادهاي خود درزمينه هاي مختلف سياسي ، اقتصادي و فرهنگي افزايش دهند . كشورهاي اروپايي همچنين خاطر نشان ساختند كه پذيرش ايران در سازمان تجارت جهاني از ديگر مواردي است كه قصد دارند آن را پس از توافق اخير بطور جدي دنبال كنند .

تاگس اشپگل در بخش ديگري از مقاله تحليلي خود مدعي شد كه در توافق اخير مشكل و ايرادي وجود دارد كه نبايد ناديده گرفته شود . به نظر مي رسد كه ايران عليرغم توافق انجام شده همانند اكتبر سال 2003 ميلادي به بخشهايي از تعهدات خود پايبند نبوده و تخلفاتي را انجام دهد كه اين امر مي تواند درعقد قراردادهاي اقتصادي طولاني مدت دو جانبه ميان آنها اختلال ايجاد كند .

اين روزنامه آلماني با بيان اين مطلب كه ايران هم اينك به مهمترين هدف خود دست يافته است ، نوشت : ايران همواره از ارجاع پرونده هسته اي خودبه شوراي امنيت سازمان ملل نگران بود اما توافق اخير با كشورهاي اروپايي مانع از اين مسئله شده است .

اين روزنامه در پايان بدون هيچ دليلي وبا ايجاد شك وشبهه نوشته است تهران هنوز تصميم استراتژيكي در خصوص روابط آتي خود با غرب و آينده فعاليتهاي هسته اي خود اتخاذ نكرده است . اين امر اين شبهه و نگراني را ايجاد مي كند كه ايران پس از نشست دسامبر و عقد قراردادهاي اقتصادي با اين كشور با خلف وعده به تعهدات خود به تمامي توافقات حاصله پشت پا بزند .