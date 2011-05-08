ایجاد اشتغال مهمترین اولویت بخش تعاون زنجان در سال جهاد اقتصادی است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، سید موسی متوسلیان صبح یکشنبه در جمع تعاونگران استان زنجان با اشاره به تدوین سند استراتژیک بخش تعاون افزود: بر این اساس تلاش میشود سهم فعالیتهای اقتصادی بخش تعاون را به 25 در صد برسانیم.
وی با اشاره به برنامههای بخش تعاون برای فراهم کردن اشتغال برای جوانان به ویژه فارغ التحصیلان دانشگاهی در سال جهاد اقتصادی افزود: پیگیری این امور از اولویتهای سال جاری محسوب میشود.
متوسلیان با اشاره به وجود ظرفیتهای موجود برای جذب اعتبارات بانکی در این امر اشتغال ادامه داد: برای ایجاد شغل اعتباراتی را میتوان از طریق صندوق توسعه ملی جذب کرد.
وی با تاکید بر اظهارات رئیسجمهور در همایش ملی تعاون، اشتغال و کارآفرینی تاکید کرد: هر میزان اعتباری را که بخش تعاون برای ایجاد اشتغال تعهد کند به همان میزان هم صندوق ملی تعاون اعتبار تخصیص میدهد.
مدیرکل تعاون استان زنجان با تاکید بر اینکه بر اساس برآوردها 5 هزار میلیارد تومان در سطح کشور به بخش تعاون اختصاص مییابد، ابراز امیدواری کرد: با توجه به فعالیتهای قابل توجه بخش تعاون در استان زنجان سهم استان از این اعتبارات قابل توجه باشد.
وی تاکید کرد: همه تلاشهای لازم را انجام میدهیم تا 100 درصد اعتباراتی که در سفر هیئت دولت مصوب شده است، در بخش تعاون جذب شود.
متوسلیان با اشاره به اعتبارات ویژهای که برای تعاونیهای فراملی در نظر گرفته شده است، گفت: میزان این اعتبارات 30 میلیارد تومان است.
وی اضافه کرد: یکی از اهداف ایجاد تعاونیهای فراملی تحقق عدالت اجتماعی در عرصه فعالیتهای اقتصادی و کمک به توزیع عادلانه ثروت در کشور است.
مدیرکل تعاون استان زنجان با اشاره به اعتبار 85 میلیارد ریالی بانک توسعه تعاون گفت: در چهار ماه پایانی سال گذشته استان موفق به جذب 30 درصد این اعتبار شده و در سال جاری نیز باقی اعتبار جذب میشود.
متوسلیان ادامه داد: امیدوارم با جذب این اعتبارات شعار سال جهاد اقتصادی برای ایجاد اشتغال در بخش تعاون محقق شود.
وی با بیان اینکه بخش تعاون در مسکن مهر نیز فعالیت میکند، تصریح کرد: فعالان بخش تعاون مسکن مهر در شش ماه نخست سال 2 هزار واحد مسکن مهر را در قالب شرکتهای تعاونی به اعضا تحویل میدهند.
متوسلیان با اشاره به ساخت و سازهایی که انجام میشود، افزود: در شش ماهه دوم سال نیز دو هزار واحد مسکن مهر به متقاضیان تحویل داده میشود.
مدیرکل تعاون استان زنجان تاکید کرد: بخش تعاون در مسکن غیرمهر نیز فعالیت میکند که در این بخش شش هزار واحد در دست ساخت است که امیدواریم تا پایان سال به متقاضیان تحویل داده شود.
متوسلیان با اشاره به اینکه یکی از بخشهای تحول اداری واگذاری فعالیتهای تصدی گری دولتی به بخش خصوصی است، تصریح کرد: بخش تعاون میتواند در این حوزه بخشی از امور را به عهده بگیرد.
متوسلیان با تاکید بر اینکه در واگذاری فعالیتهای تصدیگری اولویت با تعاونیها است، افزود: تشکلهای غیر دولتی که بتوانند در امور تصدیگری فعالیت کنند میتوانند با محوریت شرکتهای تعاونی انجام این امور را به عهده بگیرند.
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