یکسال بلاتکلیفی برای تئاتر شهر/ دایره تکرار مدیران تئاتری

به گزارش خبرنگار مهر، "زمان و مکان اجرای نمایش‌مان مشخص نیست" این جمله‌ای است که این روزها بیش از پیش از زبان هنرمندان و اهالی تئاتر شنیده می‌شود. این جمله بخصوص از زبان هنرمندان شناخته شده‌ای که قصد اجرای اثرشان را در مجموعه تئاتر شهر دارند بیشتر شنیده می‌شود. بسیاری از این هنرمندان می‌گویند که در مراجعه به مرکز هنرهای نمایشی برای اجرا گفته می‌شود که می‌توانند سال جاری اثرشان را به صحنه ببرند اما زمان و مکان آن را قطعی اعلام نمی‌کنند.



یکی از دلایل اصلی این عدم قطعیت مشخص نبودن مدیر مجموعه تئاتر شهر و فردی تصمیم گیرنده برای آن است. فردی که بتواند با گروه‌های نمایشی مذاکره کرده و جدول اجراهای مجموعه تئاتر شهر را مشخص کند. از ابتدای سال 90 مشخص نبودن وضعیت اجراهای تئاتر شهر باعث شد تا گروه‌های جدید با تأخیر اجراهای عمومی خود را آغاز کنند و حتی در انعقاد قرارداد نیز با مشکلاتی البته کمتر از سال گذشته مواجه شدند.



حسین مسافرآستانه مدیرکل هنرهای نمایشی در هفته‌های گذشته اعلام کرد که مدیر مجموعه تئاتر شهر تا پایان اردیبهشت‌ماه و شاید زودتر معرفی می‌شود. همچنین قرار است رییس شورای نظارت و ارزشیابی هم در همین بازه زمانی معرفی شود. مشخص نبودن مدیر مجموعه تئاتر شهر و رییس شورای نظارت و ارزشیابی مشکلاتی را برای گروه‌های تئاتری ایجاد کرده که دیگر همگان حتی در نقاط دور دست کشور هم از آن مطلع هستند.



نکته قابل توجه تئاتر ایران طی یک سال گذشته این است که اکثر کسانی که برای تصدی مدیریت تئاتر شهر و ریاست شورای نظارت و ارزشیابی مدنظر قرار می‌گیرند مایل به حضور در این دو بخش نیستند. طی یکسال گذشته و بعد از استعفای محمد حیدری از مجموعه تئاتر شهر تا به حال کسی حاضر به حضور در مدیریت مجموعه تئاتر شهر نشده است.



شاید یکی از دلایل این امر نبود استقلال کافی در تصمیم‌گیری‌ها برای مدیر مجموعه تئاتر شهر باشد. همچنین شورای نظارت و ارزشیابی هم به دلیل مشکلات ایجاد شده برای تئاتر طی یکسال گذشته به چنین وضعیت مشابهی رسیده است. این وضعیت باعث شده تا هر روز نام افراد مختلفی برای حضور در مجموعه تئاتر شهر و شورای نظارت و ارزشیابی به گوش می‌رسد.



این روزها نیز زمزمه حضور سیدصادق موسوی در تئاتر شهر و رحمت امینی در شورای نظارت و ارزشیابی جدی شده است. نکته قابل توجه این است که گویا دایره مدیران تئاتر ایران بسیار محدود است و مدام نام‌هایی شنیده می‌شود که در بخش‌های دیگر مدیریت تئاتر هم حضور داشته‌اند و کارنامه‌ای نه چندان شاخص را در تجربه کاری خود به همراه دارند.



این دایره محدود باعث شده تا هیچ تفکر تازه‌ای وارد تئاتر نشود و مدام در مدیریت تئاتر ایران شاهد تکرار مکررات باشیم. انتخاب یک مدیر باید بر اساس ویژگی‌های مدیریتی وی باشد و تأثیرگذاری او بر روند کنونی تئاتر و ایجاد شرایط رشد برای آن در حد امکان.



اما گویا این ویژگی‌ها مد نظر نیست و تصمیمات به گونه‌ای اتخاذ می‌شود که افرادی که منصوب می‌شوند بیشتر گوش شنوا برای اجرای تصمیمات بالاتر را داشته باشند تا داشتن خلاقیت در اجرای امور تئاتری و ایجاد تحول در آن. متأسفانه در همین شرایط هم تأخیر در معرفی افراد از این دایره محدود با تأخیر انجام می‌شود در حالیکه راحت‌ترین راه انتخاب افرادی است که در کنار تصمیم گیرندگان کنونی برای تئاتر حضور دارند.



امید است تصمیم گیرندگان تئاتر در حال حاضر بیش از این بازار شایعات را داغ نکنند و وقتی قرار است شاهد حضور چهره‌هایی باشیم که پیش از این بارها و بارها شاهد حضورشان در دایره محدود مدیریت تئاتر بوده‌ایم، دیگر تئاتر ایران تا این حد در بلاتکلیفی قرار ندهند. البته گویا برای تصمیم گیرندگان تئاتر یکسال بلاتکلیفی برای مجموعه تئاتر شهر زمان زیادی نیست.