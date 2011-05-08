به گزارش خبرنگار مهر، کاشان و بندرامام میزبانان سومین دیدار مرحله نیمه نهایی مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور هستند که روز دوشنبه برگزار می‎شود. این درحالی است که نمایندگان شهرهای میزبان در صورت شکست حتی با کمترین اختلاف امتیاز فرصت حضور در فینال را از دست خواهند داد چون حریفان آنها تنها یک پیروزی تا حضور در مرحله نهایی فاصله دارند.

مرحله نیمه نهایی مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور به صورت 3 از 5 برگزار می‎شود. مهرام یکی از تیم‌های حاضر در این مرحله است که دو دیدار نخست خود را در تالار بسکتبال مجموعه ورزشی آزادی و با پیروزی برابر توزین التریک کاشان به پایان رساند. بازیکنان این تیم در صورتی که در اولین روز میزبانی کاشانی‌ها بتواند پیروز میدان شود جواز حضور در فینال را از آن خود خواهند کرد. با این حال سرمربی آنها با اطمینان از پیروزی و صعود صحبت نمی‌کند.

مهران شاهین‌طبع، سرمربی تیم بسکتبال مهرام در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: "به پیروزی فکر می‌کنیم و کسب آن در دیدار سوم مرحله نیمه نهایی برنامه ریزی کرده‎ایم اما هرگز نسبت به تحقق آن اطمینان نداریم و با این دید برگزارکننده این دیدار نخواهیم بود".

وی تاکید کرد: "به هر حال توزین الکتریک کاشان این بار میزبان ماست و هر تیمی در خانه خودی شرایطی متفاوت دارد. نمی‌توان از پیروزی یا هر نتیجه دیگری با اطمینان صحبت کرد چون شرایط تیم‎ها در هر روز متفاوت از روز دیگر است. با همه اینها تلاش‌مان برای برد است. چون نمی‎خواهیم در مرحله نیمه نهایی بیشتر از 3 بازی داشته باشیم".

تیم بسکتبال مهرام در صورت پیروزی در دیدار سوم برابر توزین الکتریک کاشان راهی دیدار فینال خواهد شد و در غیر این صورت باید در دیداری که بدون حتی یک روز فاصله بازهم در کاشان برگزار می‎شود، به میدان برود. شرایط این تیم شباهت زیاد با ذوب آهن دارد.

اصفهانی‌ها هم دو دیدار نخست خود در مرحله نیمه نهایی مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور را با پیروزی برابر پتروشیمی تمام کردند و حالا در آستانه صعود زودهنگام به فینال قرار گرفته‌اند. دیدار سوم این دو تیم برخلاف دو دیدار گذشته در بندرامام برگزار خواهد شد.

شاگردان مصطفی هاشمی در مرحله گروهی مسابقات هم در این سالن مغلوب ذوب آهن شده بودند اما به نظر می‌رسد با جذب بازیکنان خارجی و ترکیب متفاوتی که نسبت به دیدارهای دوره‎ای تشکیل شده است، تیم پتروشیمی این بار شرایط بهتری برای میزبانی و استفاده از امتیاز آن داشته باشد هرچند سرمربی این تیم نظری مخالف دارد.

مصطفی هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بازیکن خارجی به خدمت گرفته‎ایم هر چند که آنها خیلی کمتر از یک ماه است که در ترکیب تیم کار می‌کنند. ضمن اینکه در مجموع اتکا من به بازیکنان ایرانی تیمم است.

سرمربی تیم بسکتبال پتروشیمی بندرامام تصریح کرد: در هر صورت برای ما هم حضور در فینال مسابقات ایده‌آل است. البته برای رسیدن به آن باید اول دیدار فردا را به سود خود تمام کنیم و بعد به فکر پیروزی در دو دیدار دیگر باشیم. بازیکنانم برای رسیدن به این نتایج کوتاهی نمی‌کنند اما به هر حال همان اتفاقی رخ می‌دهد که خدا می‎خواهد.

دیدارهای سوم مرحله نیمه نهایی مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‎های به طور همزمان برگزار می‎شود. همزمان با این دیدارها نیز دیدارهای دوم تعیین رده‌بندی تیم‌های پنجم تا هشتم برگزار می‎شود. در چارچوب این مرحله از مسابقات دانشگاه آزاد به مصاف شهرداری گرگان می‎رود . راه و ترابری قم هم میزبان کاسپین است. تیم‎های شهرداری گرگان و راه و ترابری قم برنده دیدارهای رفت این مرحله بودند.

برنامه مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور به شرح زیر است:

دوشنبه 19/ 2/ 90

مرحله نیمه نهایی:

* توزین الکتریک کاشان - مهرام تهران، ساعت 17، سالن مرحوم کتابچی کاشان

* پتروشیمی بندرامام - ذوب آهن اصفهان، ساعت 17، سالن شهرک بعثت

رده‌بندی تیم‌های پنجم تا هشتم:

* دانشگاه آزاد - شهرداری گرگان، ساعت 17، تالار بسکتبال آزادی

* راه و ترابری قم - کاسپین قزوین، ساعت 17، سالن شهید رضائیان قم