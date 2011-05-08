شهردار مهریز برکنار شد

به گزارش خبرنگار مهر در مهریز، علیرضا ابویی به اتفاق آرای اعضای شورای شهر مهریز از کار برکنار شد و سیدمصطفی طباطبایی به عنوان سرپرست شهرداری مهریز انتخاب شد.

علیرضا ابویی شهردار عزل شده مهریز از 22 د ی‌ماه 1387 پس از دوران مدیریت سیدمهدی طلایی به این سمت برگزیده شده بود.

رئیس شورای شهر مهریز، علت برکناری شهردار را اعلام استعفای وی عنوان کرد.

سعید حایری به خبرنگار مهر در مهریز گفت: مشکلات مالی علت اصلی استعفای شهردار بوده است.

اما بر اساس شنیده‌ها، برخی مشکلات موجود طولانی مدت بین شهردار و برخی اعضای شورای شهر، نارضایتی مردم از عملکرد نامناسب شهرداری و بدهی‌ های هنگفت این نهاد و نیز پرداخت نکردن حقوق چند ماهه کارکنان شهرداری از مهمترین دلایل این برکناری بوده است.

بنابر گفته یکی از اعضای شورای شهر، استعفای ابویی، مربوط به بیش از یک سال پیش است که حتی در جلسه اخیر، اصل استعفا نیز موجود نبوده و با ارائه کپی آن استعفا در جلسه و طرح موضوع استعفای شهردار، اعضای شورا به اتفاق آرا و با چهار رأی از پنج رأی اعضا، این تصمیم گرفته شده است.

لازم به ذکر است، شورای اسلامی شهر مهریز در آغاز سومین دوره فعالیت این شوراها در کشور در سال 1386 و پس از فقط چند روز از شروع فعالیت خود در عین نارضایتی بسیاری از شهروندان مهریزی، سیدابوالفضل کشفی، شهردار موفق مهریز را برکنار کرد.

کشفی پس از طی یک دوره موفق مدیریتی با سمت شهردار منطقه سه یزد که به عنوان شهردار نمونه نیز معرفی شد، هم‌اکنون به عنوان شهردار منطقه یک یزد مشغول فعالیت است.

شهروندان مهریزی در حال حاضر همگی چشم به جلسات آتی این شورا داشته و منتظرند تا تصمیم جدید این شورا در انتخاب سومین شهردار این شهر را در طول مدت فعالیت شورای دور سوم شاهد و ناظر باشند.