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۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۰:۳۳

وزارتخانه‌های مسئول کمیسیون مشترک ایران با چین و هند تعیین شدند

وزارتخانه‌های مسئول کمیسیون مشترک ایران با چین و هند تعیین شدند

هیئت وزیران وزارتخانه های امور اقتصاد ودارایی و امور خارجه را مسئول کمیسیون مشترک ایران با چین و هند تعیین کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت ، هیئت وزیران به استناد اصل یکصد وسی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ، وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و امور خارجه را به ترتیب به عنوان دستگاه مسئول کمیسیون مشترک جمهوری اسلامی ایران با کشورهای چین وهند تعیین کرد.

این مصوبه در تاریخ 28/1/1390 پس از تایید رئیس جمهور از سوی محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد.

کد مطلب 1306632

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