به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت ، هیئت وزیران به استناد اصل یکصد وسی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ، وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و امور خارجه را به ترتیب به عنوان دستگاه مسئول کمیسیون مشترک جمهوری اسلامی ایران با کشورهای چین وهند تعیین کرد.



این مصوبه در تاریخ 28/1/1390 پس از تایید رئیس جمهور از سوی محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد.