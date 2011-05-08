مردان در زمان دویدن بیش از زنان دی اکسیدکربن تولید می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم تحقیقاتی دپارتمان فیزیولوژی انسانی دانشگاه دولتی میلان در بررسیهای خود نشان دادند که انتشار دی اکسید کربن "ماشین بیولوژیکی" بدن انسان برابر با میزان انتشار دی اکسید کربن حاصل از فعالیت زیستی ترین خودروهای حاضر در بازار است.

این محققان کشف کردند که وقتی 4 مرد می دوند برابر با یک خودروی هیبریدی که آنها را در همان مسافت در یک محیط شهری جابجا کند دی اکسید کربن تولید می کنند.

این دانشمندان در این خصوص توضیح دادند: " وسایل حمل و نقل امروزی تا جایی توسعه یافته اند که اگر بخواهیم از دیدگاه اقتصاد مصرف نگاه کنیم حتی از ماشین بیولوژیکی انسان که در طول میلیونها سال تجربه و کوشش به تکامل رسیده است نیز جلوزده اند درحقیقت، فناوری خودروهای هیبریدی و حرکات جنبشی انسان نقاط مشترک بسیاری باهم دارند از دیدگاه مکانیکی هر دو از طریق ذخیره سازی انرژی جنبشی در مصرف سوخت صرفه جویی می کنند."

شباهت خودروی هیبریدی و ماشین بیولوژیکی انسان

این محققان افزودند: "شباهت میان خودروی هیبریدی و انسان در این است که خودرو از طریق یک دینام جریان متناوت، انرژی از دست رفته در اثر اصطکات را جمع آوری کرده و بعد این انرژی را دوباره به انرژی الکتریکی تبدیل می کند. این درحالی است که راه رفتن انسان برپایه مدلی است که انرژی جنبشی را به انرژی پتانسیل تبدیل می کند. زمانی که می دویم انرژی جنبشی به انرژی الاستیک تاندونها تبدیل می شوند و سپس این انرژی در تماس پاها با زمین به انرژی ماهیچه هایی که باید سختی کمتری بکشند تبدیل می شود. مشابه این اتفاق در بخش موتور سوختی خودروهای هیبری رخ می دهد."

به گفته این پژوهشگران، تاندونها و موتورهای الکتریکی، یعنی اجزای زیستی هر دو وسیله حرکتی (خودروی هیبریدی وماشین بیولوژیکی بدن) بازده بسیار مشابهی دارند و به ترتیب 95 و 88 درصد در مصرف انرژی صرفه جویی می کنند.

درحالی که افت انرژی بخشهای سوختی هر دو وسیله یعنی ماهیچه ها و موتور سوختی بسیار بالا است.

تفاوت

برپایه این تحقیقات، تفاوت مهم میان این دو سیستم موتوری مربوط به تولید دی اکسید کربن است. به طوریکه یک خودروی هیبریدی با ظرفیت حمل 4 مسافر 87 گرم دی اکسید در کیلومتر تولید می کند، درحالی که 4 مرد که هرکدام از آنها بخواهند همان مسافتی که یک خودرو طی می کند را بدوند 25 گرم در کیلومتر و در مجموع 100 گرم دی اکسیدکربن در کیلومتر تولید می کنند.

براساس گزارش کورییره دلاسرا، به دلیل جرم حجمی کمتر "ماشین بیولوژیکی" زنان که به طور متوسط 15 کیلوگرم کمتر از جرم حجمی بدن مردان است، وقتی 4 زن می دوند میزان دی اکسیدکربنی که تولید می کنند نسبتا کمتر از دی اکسید کربن تولید شده توسط یک خودروی هیبریدی با گنجایش 4 نفر است.

به طوریکه وقتی 5 زن می دوند دی اکسیدکربن تولید شده توسط ماشین بیولوژیکی بدن آنها برابر با دی اکسیدکربن حاصل از دویدن 4 مرد است.

بنابراین اگر شما مردی هستید که همراه با 3 دوست خود باید بدوید تا به قرار کاری مهمی برسید بهتر است که به جای دویدن یک تاکسی هیبریدی بگیرید، چراکه آلودگی کمتری تولید می کند.