اتصال فیبرنوری به منازل کلید خورد / اجرای اولیه پروژه در چند نقطه کشور

به گزارش خبرنگار مهر، هیئت دولت طرح انتقال فیبرنوری به منازل را در بهمن ماه امسال تصویب کرد که براساس آن وزارت ارتباطات مکلف شد با صدور پروانه لازم، فیبرنوری را به درب منازل، کارگاهها و مراکز کسب و کار منتقل کند. براین اساس و با رعایت اصل 44 قانون اساسی، سهم دولت در این پروژه 20 درصد درنظر گرفته و مقرر شد مابقی این سهم به شرکتها و مؤسسات بزرگی که در این باره سابقه فعالیت دارند و می توانند سرمایه گذاری کنند واگذار شود.



صابر فیضی مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه بحث اتصال منازل به شبکه فیبرنوری متوقف نشده و این پروژه در حال پیشروی است اظهار داشت: شرکت مخابرات ایران در طرح اتصال فیبرنوری به منازل هم به عنوان کارفرما و هم به عنوان مجری فعالیت دارد و هم اکنون این طرح مراحل آزمایشی خود را می گذراند.

وی با بیان اینکه این پروژه از سوی یک شرکت نیز در حال انجام بود که به نظر می رسد متوقف شده است گفت: پروژه ای که این شرکت آن را قرار بود اجرا کند ارتباطی به شرکت مخابرات ایران نداشت و مخابرات در حال آماده سازی ارتباطات برای اجرای کامل این طرح در کشور است.

فیضی با تاکید براینکه با آماده سازی امکانات لازم، اتصال فیبرنوری به منازل در چند نقطه از کشور آغاز شده است اضافه کرد: این پروژه هم اکنون در منطقه عسلویه هم به صورت تجاری و هم در منازل به طور کامل اجرایی شده است.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران گفت: در صورت آماده سازی محتوا روی این شبکه، اجرای پروژه ظرف کمتر از یک سال در 30 درصد کشور امکان پذیر خواهد بود.

وی بستر اصلی این پروژه را شبکه فیبرنوری مخابرات عنوان کرد و گفت: این پروژه در سه بخش محتوا، شبکه و لایه انتهایی تعریف شده که بخش شبکه آن در دست مخابرات و محتوا به عهده شرکتهای صاحب محتوا است و در لایه انتهایی نیز سرویسهای اصلی ارائه می شود.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در پاسخ به این سوال که همکاری مخابرات با شرکتها برای تامین محتوا به چه نحوی خواهد بود نیز گفت: مخابرات در این زمینه قراردادی منعقد نمی کند و تمامی صاحبان محتوا می توانند از طریق این شبکه سرویس های خود را ارائه دهند.

حذف پیشگامان کویر یزد از اجرای پروژه اتصال فیبرنوری منازل

این درحالی است که گروه پیشگامان کویر یزد تابستان سال قبل با انعقاد قراردادی با شرکت تکتا وابسته به سازمان صدا و سیما طرح اتصال فیبرنوری به منازل (FTTH) را برای تامین ارتباطات شهروندان عهده دار شد و قرار بود پایلوت این طرح را طی دو ماه عملیاتی و اجرایی کند و در فاز نخست تهران را تحت پوشش این طرح قرار دهد.

اما هم اکنون محمدرضا رضایی نژاد مدیرعامل گروه پیشگامان کویر یزد در گفتگو با مهر از توقف اجرای پروژه اتصال فیبرنوری منازل از سوی این گروه خبرداد و گفت: کلیت پروژه و کارفرمای آن تغییر پیدا کرده و قرار است یک شرکت تعاونی متشکل از شهرداری و شرکت ارتباطات زیرساخت و چند شرکت دیگر تشکیل و این پروژه را عملیاتی کنند.

وی تصریح کرد: اجرای پروژه اتصال فیبرنوری منازل قرار است به عنوان پروژه اپراتور چهارم در کشور عملیاتی شود و بر این اساس باید مجوز جدیدی برای این پروژه صادر شود به همین دلیل تمامی پروژه تغییر یافته و در این مرحله گروه پیشگامان کویر اقدام خاصی نمی تواند انجام دهد و پروژه معلق است.

FTTH و امید برای حل مشکلات فعلی اینترنت

به گزارش مهر، فناوری اتصال فیبرنوری به منازل به صورت چشمگیری در دنیا در حال گسترش است و در سالهای اخیر در دستور کار بسیاری از کشورها قرار گرفته و به عنوان یکی از راههای برون رفت از عقب ماندگی دیجیتالی عنوان شده است. چنانچه این طرح در کشور ما نیز اجرایی شود به طور قطع می تواند مشکل اینترنت کشور را با بازده فنی و اقتصادی بالای خود به کلی برطرف کند.



در طرح اتصال فیبرنوری به منازل امکان ارسال حجم بسیار بالایی از اطلاعات فراهم خواهد شد و می توان سرویس های نوینی را برای مشترکان شبکه های مخابراتی معرفی کرد که مهمترین آنها ارسال تصویر و سیستم های زنده تصویری است.

اتصالات باند پهن فیبرنوری به خانه یا همان اتصالات پهن باند FTTH، معرف اتصالات کابل فیبرنوری برای اماکن به صورت اختصاصی است. این سیستم ها که کاربرد آنها بر بستر کابل نوری خواهد بود توان انتقال انبوهی از اطلاعات به شکل کارآمدتری از قبیل تلفن، ویدئو و داده را در مقایسه با شیوه سنتی کابلهای مسی دارا هستند.



کارشناسان معتقدند که اتصالات فیبر به خانه، تنها فناوری با پهنای باند کافی برای راه اندازی برنامه ریزی شده درخواست مشترکان با قیمت مناسب در دهه آینده خواهد بود.