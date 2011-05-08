یک میلیون بشکه مایعات گازی از پایانه سیراف صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رحیم اسلامی با بیان اینکه فروردین ماه امسال بیش از یک میلیون بشکه مایعات گازی پالایشگاه فجرجم از پایانه گازی سیراف به بازارهای بین المللی صادر شده است، گفت: این محصول استراتژیک گازی از طریق چهار فروند کشتی به بازارهای بین المللی صادر شده است.

مدیر عامل پالایشگاه فجرجم همچنین با اعلام اینکه تاکنون بالغ بر یکهزار محموله نفتکش مایعات گازی و سایر محصولات جانبی گاز طبیعی از پایانه بندر سیراف بدون کوچکترین حادثه ای به بازارهای بین المللی صادر شده است، تصریح کرد: صدور این میزان محصولات از یک پایانه گازی در سطح منطقه خلیج فارس یک رکورد جدید به شمار می رود.

این مقام مسئول در شرکت ملی گاز همچنین با اشاره به اینکه سال گذشته از مجموع 44 محموله کشتی حدود 11 میلیون بشکه استاندارد مایعات گازی از بندر سیراف به خارج از کشور صادر شده است، اظهار داشت: صادرات این محموله های مایعات گازی همگی با بالاترین ضریب ایمنی همراه بوده است.

به گفته وی با صدور سالانه میلیون ها بشکه مایعات گازی پالایشگاه فجرجم از بندر سیراف در شرایط فعلی این پایانه به ایمن ترین و بدون حادثه ترین پایانه نفت و گاز خلیج فارس تبدیل شده است.

اسلامی با اعلام اینکه یکی از مهمترین ویژگی های این پایانه صادراتی دستیابی به رکورد عملیات تخلیه و بارگیری محصولات گازی بدون کوچکترین حادثه ای بوده است، تاکید کرد: از این رو این بندر به رکورد بدون حادثه ترین پایانه نفت و گاز خلیج فارس تبدیل شده است.

مدیر عامل شرکت پالایش گاز فجرجم با تاکید بر ضرورت اجرای تعمیر و نگهداری از پایانه گازی سیراف، تبیین کرد: هم اکنون مایعات گازی پالایشگاه فجرجم توسط یک خط لوله 24 اینچی به پایانه سیراف و سپس از طریق گوی شناور به نفتکش ها انتقال داده می شود.

به گزارش مهر، در حال حاضر پالایشگاه فجرجم با تولید روزانه 120 تا 125 میلیون متر مکعب گاز طبیعی یکی از مهمترین پالایشگاههای کشور بوده که نزدیک به 30 درصد گاز مورد نیاز کشور را تامین می کند.