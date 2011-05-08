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۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۰:۳۳

برای انجام مذاکرات نهایی؛

گزینه هدایت تیم ملی هندبال وارد تهران شد

گزینه هدایت تیم ملی هندبال وارد تهران شد

"ایویچ ریمانیچ" مربی کرواسی الاصل هندبال بامداد امروز وارد تهران شد تا در نشستی قرارداد خود را برای هدایت تیم ملی بزرگسالان کشورمان قطعی کند.

به گزارش خبرنگار مهر، " ایویچ ریمانیچ" مربی اهل کرواسی و ساکن نروژ بامداد امروز یکشنبه به منظور مشخص شدن وضعیت همکاری خود با فدراسیون هندبال کشورمان وارد تهران شد.

طبق برنامه، این مربی ساعت 11 صبح روز یکشنبه در محل فدراسیون هندبال حاضر شده و در آخرین نشست خود با جلال کوزه‌گری و مسئولین این فدراسیون برای مشخص شدن نحوه همکاری‌اش با این این مجموعه به توافق خواهد رسید.

قرارداد همکاری "ریمانیچ" تا حد زیادی قطعی است و این جلسه تنها به منظور بررسی جزئیات قرارداد و امکانات در خواستی این مربی برگزار می‌شود. وی به عنوان چهارمین مربی خارجی هدایت تیم ملی هندبال بزرگسالان کشورمان را در دهه اخیر برعهده خواهد گرفت.

ملی پوشان هندبال ایران در سال جاری دو مسابقه مهم انتخابی المپیک لندن و جام ملتهای آسیا و انتخابی جهانی را پیش رو دارند.

کد مطلب 1306638

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