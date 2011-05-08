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۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۰:۲۴

تیم تیراندازی معلولان برای کسب سهمیه المپیک لندن به اردو می‌رود

تیم تیراندازی معلولان برای کسب سهمیه المپیک لندن به اردو می‌رود

نخستین اردوی آمادگی تیم ملی تیراندازی معلولان از امروز یکشنبه در تهران آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این اردو جهت آمادگی تیراندازان جانباز و معلول در مسابقات جهانی معلولان و کسب سهمیه رقابت های پارالمپیک 2012 لندن تا 23 اردیبهشت در مجموعه ورزشی آزادی ادامه خواهد داشت. چهار تیرانداز مدعو به این اردو تحت مربیگری رضا احمدی از خراسان رضوی و کبری قیاسی از ایلام به تمرین می پردازند.
 

مسابقات تیراندازی 2011 معلولان جهان در نیمه دوم سال جاری برگزار خواهد شد. ساره جوانمردی (فارس)، سیداعظم رضایی، عالیه محمودی (مازندران) و جمال اسدی(ایلام) نفرات حاضر در این اردو را تشکیل می دهند.
کد مطلب 1306639

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