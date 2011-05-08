به گزارش خبرگزاری مهر، این اردو جهت آمادگی تیراندازان جانباز و معلول در مسابقات جهانی معلولان و کسب سهمیه رقابت های پارالمپیک 2012 لندن تا 23 اردیبهشت در مجموعه ورزشی آزادی ادامه خواهد داشت. چهار تیرانداز مدعو به این اردو تحت مربیگری رضا احمدی از خراسان رضوی و کبری قیاسی از ایلام به تمرین می پردازند.



مسابقات تیراندازی 2011 معلولان جهان در نیمه دوم سال جاری برگزار خواهد شد. ساره جوانمردی (فارس)، سیداعظم رضایی، عالیه محمودی (مازندران) و جمال اسدی(ایلام) نفرات حاضر در این اردو را تشکیل می دهند.