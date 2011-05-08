چین و هند بزرگترین خریداران گوگرد ایران شدند

به گزارش خبرنگار مهر، براساس آمارهای رسمی وزارت نفت سال گذشته حدود یک میلیون تن گوگرد پالایشگاههای گاز به بازارهای بین المللی صادر شده است.

در حال حاضر ظرفیت تولید گوگرد سالانه بیش از 2 میلیون تن است که پیش بینی می شود با تکمیل طرح توسعه تمامی فازهای میدان پارس جنوبی ظرفیت تولید گوگرد ایران به سالانه چهار میلیون تن افزایش یابد.

همزمان با افزایش ظرفیت تولید گوگرد داخلی بازاریابی برای متنوع سازی بازارهای هدف این محصول گازی آغاز شده است به طوری که پیش بینی می شود تا پایان سالجاری صادرات گوگرد ایران از مرز دو میلیون تن عبور کند.

در همین حال، به منظور افزایش صادرات گوگرد به بازارهای آسیایی و شمال آفریقا مذاکراتی با راه آهن و شرکت حمل و نقل پتروشیمی انجام گرفته و مطابق با این توافق بخش عمده ای از گوگرد از مسیر ریلی به بازارهای هدف ارسال خواهد شد.

در شرایط فعلی چین و هند بزرگترین خریداران گوگرد ایران بوده و پس از این دو کشور پاکستان، ویتنام، مراکش، اردن و برخی از کشورهای شمال آفریقا از دیگر بازارهای هدف گوگرد صادراتی ایران هستند.

بر اساس آمارهای رسمی سال گذشته متوسط قیمت هر تن گوگرد صادراتی ایران حدود 60 دلار بوده است که با توجه به افزایش قیمت جهانی نفت پیش بینی می‌شود امسال ارزش صادراتی هر تن گوگرد صادراتی ایران به مرز یکصد دلار هم افزایش یابد.