برگزاری جشن صد و پنجاهمین سالگرد تولد تاگور در هند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرانس پرس، در این جشن که همراه با برنامه‌های متنوع از جمله برپایی نمایشگاه نقاشی‌های این شاعر بود، موهان سینگ نخست‌وزیر هند برای 250 میلیون نفر از مردم این کشور و کشورهای بنگالی‌زبان جهان سخن گفت.

وی همچنین از برپایی جایزه‌ای به نام تاگور خبر داد و گفت: این جایزه در راستای شناخت کسی برپا می‌شود که سهم زیادی در ترویج برادری و اخوت میان ملل داشته است.



قرار است جایزه تاگور که ریاست هیئت داوران آن به عهده نخست‌وزیر خواهد بود هر ساله یک شهروند جهانی را برگزیند که زندگی و کارش تجسم بخش آرمان‌های والای تاگور باشد.



رابنیدرانات تاگور در هفتم مه 1861 به دنیا آمد. او در طول حیاتش در مطالعه و خلق آثار متفاوت در عرصه‌های رمان نویسی‌، نمایشنامه‌نویسی، فلسفه، موسیقی و هنرهای تجسمی کوشید و در سال 1913 اولین فرد آسیایی بود که توانست جایزه نوبل ادبیات را از آن خود کند. وی در سال 1941 درگذشت.



تاگور سرودن شعر را از سن هشت سالگی آغاز کرد و اولین مجموعه شعری اش را با نام " شیر خورشید" منتشر کرد.



وی که دو بار در سال‌های 1311 و 1313 شمسی به ایران نیز سفر کرده است، در وهله نخست یک شاعر و هنرمند بود. شعر حماسی، درام، رمان و جستارهای ادبی او تقریبا در تمام سبک‌های ادبی به کمال رسیده بود. او همچنین آهنگسازی با استعداد به شمار می‌رفت که نبوغ حماسی اش را هم از راه موسیقی و آوازخوانی و هم از طریق ادبیات به نمایش می‌گذاشت. تاگور در سال‌های آخر عمر، طراحی و نقاشی را نیز کشف کرد تا عاملی برای تزکیه روحش باشد.

مطرح‌ترین اثر تاگور کتاب شعر او با عنوان "گیتا نجالی" است که تاکنون بارها تجدید چاپ شده و در نشریات و مجامع معتبر ادبی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. او صاحب هشت نمایشنامه نیز هست که همگی به فارسی ترجمه شده و برخی از آنها اجرا شده است.