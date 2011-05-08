احمدی نژاد فردا به ترکیه می رود/ نخستین سفر خارجی رئیس جمهور در سال90

به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران برای شرکت در اجلاس کشورهای کمتر توسعه یافته که در روز 9تا 13 می در ترکیه برگزار می شود فردا دوشنبه عازم این کشور خواهد شد.

بر اساس این گزارش احمدی نژاد در سفر به ترکیه علاوه بر شرکت در اجلاس مذکور با مقامات ترکیه و برخی کشورهای شرکت کننده در اجلاس دیدار و گفتگو خواهد کرد.

این اجلاس در روزهای 19 تا23 اردیبهشت در ترکیه برگزار می شود.

این نخستین سفر خارجی احمدی نژاد در سال 90 است.

آخرین سفر خارجی رئیس جمهور اسلامی ایران در سال 89 نیز به ترکیه انجام شده بود که در چارچوب برگزاری اجلاس اکو صورت گرفت.