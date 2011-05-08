آموزش شهروندی در مدارس شمال شرق تهران تدریس می شود

به گزارش خبرنگار مهر در استان تهران، حسین مرادی صبح یکشنبه در جلسه شورای مدیران منطقه با بیان این مطلب، افزود: به منظور آشنایی بیشتر دانش آموزان به عنوان آینده سازان نسل فردا با اصول و نکات مربوط به ایمنی معابر و مکانهای عمومی و همچنین انتقال آموزشهای شهری به خانواده ها، طرح آموزش همگانی در سطح مدارس در اولویت اجرا قرار گرفت.

وی در ادامه با اشاره به تأکیدات شهردار تهران در خصوص هوشمندسازی شبکه حمل و نقل عمومی گفت: کوچک سازی، هوشمندسازی و ساماندهی سیستمهای حمل و نقل عمومی از اولویت برنامه های سال 90 است و طرحهای مطالعاتی آن نیز از سوی معاونت حمل و نقل و ترافیک در دست بررسی قرار دارد.

قائم مقام شهردار منطقه 4 ترویج فرهنگ نماز و نمازخوانی را از دیگر اولویت های امسال برشمرد و گفت: آماده سازی بوستانها و فضاهای عمومی شهر با هدف ترویج فرهنگ نماز نیز یکی از مهمترین اقداماتی است که در سال جاری، به ویژه در ایام تابستان به بهره برداری کامل می رسد.

وی افزود: توجه لازم به شایسته سالاری و کارآمدی و تقدیر از نیروهای توانمند و حمایت از خانواده پرسنل از دیگر اقدامات مهم سال جاری خواهد بود.

مرادی با اشاره به اهمیت آموزش در توسعه و بسط فرهنگ شهروندی، ورود به بحث آموزش دانش آموزان شهروند را مهمترین اقدام در فرهنگ سازی اعلام کرد و گفت: در سال جاری 32 هزار و 500 نفر ساعت آموزش به صورت پایلوت در دو مدرسه اجرا شد و از ابتدای سال تحصیلی جدید با همکاری آموزش و پرورش، این آموزشها به صورت کتابهای آموزشی و به عنوان یک درس فوق برنامه به دروس مدارس افزوده می شود.