برگزاری دوره های آموزش فنی برای زندانیان آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، محمد رضا سیابانی پیش از ظهر یکشنبه در نشست خبری در گفتگو با خبرنگاران گفت: این آموزش ها برای ایجاد تخصص شغلی، ایجاد روحیه، اشتغال مفید و مولد پس از آزادی، تامین معاش، انگیزه بازگشت زندانیان به آغوش خانواده و برقراری یک زندگی سالم صورت می گیرد .

سیابانی گفت: 390 هزار و 833 نفر ساعت معادل هزار و پنجاه نفر دوره آموزشی مهارتی برای زندانیان استان آذربایجان شرقی ارائه کرده است .

وی افزود: 522 نفر در ندامتگاه مرکزی تبریز، مرکز بازپروری کوثر آموزش های مدیریت خانواده، قالی بافی، رایانه، آرایش و پیرایش بانوان، برقکار ساختمان، الکترونیک کار، کارآفرینی، خیاطی، اتومکانیک، جوشکاری، نقشه کشی صنعتی، طلا و جواهرسازی و سیم پیچی را گذرانده اند .

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای آذربایجان شرقی خاطر نشان کرد: در ندامتگاه ومرکز بازپروری قرخلار مرند نیز 159 نفر مددجو در رشته های برق خودرو، صنعت ساختمان، رایانه، قالی بافی برق خودرو،پرورش گل و گیاه آموزش دیده اند .

وی گفت: 103 نفر هم در ندامتگاه سراب در رشته های رایانه،پیرایش مردانه و برق ساختمان مهارت کسب کرده اند .

به گفته سیابانی، 153 نفر در ندامتگاه مراغه و در حرفه های برق ساختمان، اتومکانیک، شلواردوزی، گل دوزی، نازک دوزی آموزش دیده اند .

وی افزود: 113 نفر در ندامتگاه های اهر، میانه، هشترود و هادی شهر در رشته های جوشکاری، برق ساختمان، سرویس و نگهداری خودرو، کاربر رایانه و اتومکانیک آموزش دیده اند .