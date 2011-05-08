مجوز 100 خانه قرآن روستایی در خراسان رضوی صادر شد

محمد رضا مجتهد زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد، اظهارداشت: خانه های قرآن روستایی براساس اولویت "موقعیت جغرافیایی، فرهنگی و جمعیت" در روستاها افتتاح شده و زیر نظر ادارات تبلیغات اسلامی شهرستان ها فعالیت خواهند کرد.

وی آشنایی با روانخوانی و تجوید قرآن کریم، داشتن حداقل 25 سال سن، مدرک دیپلم و نداشتن منع قانونی از نظر نظام وظیفه را از جمله شرایط متقاضیان این خانه ها ذکر کرد.

وی با اشاره به اینکه واجدین شرایط توسط کار گروه مشترک دفتر امور روستایی استانداری و اداره کل تبلیغات اسلامی انتخاب می شوند، افزود: متقاضیان در سال جاری، باید مدارک مورد نیاز تاسیس خانه های قرآن روستایی را به ادرات تابعه در سراسر استان تحویل دهند.

وی افزود: دهیاران برای بدست آوردن اطلاعات بیشتر و تکمیل مدارک می توانند از 20 اردیبهشت به ادارات تبلیغات اسلامی در شهرستان ها مراجعه کنند.

مسئول دارالقرآن الکریم اداره کل تبلیغات اسلامی رضوی گفت: در حال حاضر 130 خانه قرآن روستایی در استان مشغول فعالیت هستند.

مجتهد زاده ارتقاء سطح دانش قرآنی روستاییان در راستای ریشه کنی بی سوادی قرآنی، نشر و ترویج فرهنگ این کتاب آسمانی در روستاها با استفاده از ظرفیت های قانونی و اجرایی، را از مهمترین دلایل تاسیس خانه های قرآنی در روستاها دانست.

وی زمینه سازی برای بهره مندی روستاییان استان از خدمات خانه های قرآن، تسهیل در ایجاد و تامین خدمات قرآنی، توسعه فرهنگ و معارف قرآن کریم در زمینه های آموزشی، پژوهشی و تبلیغی را از برکات راه اندازی این خانه ها در استان، ذکر کرد.