17 تیم در مسابقات قهرمانی کاراته کشور رقابت کردند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، در این دوره از مسابقات که با حضور تیم های کاراته تهران، البرز، اصفهان، مازندران، گیلان، همدان، لرستان، زاهدان، خوزستان، سمنان، خراسان رضوی، چهارمحال بختیاری، کرمان، کرمانشاه، گلستان و دو تیم کره جنوبی و هنگ کنگ در سالن شهید صادقی واحد علی آبادکتول برگزار شد کلیه رده های سنی نوجوانان، جوانان، بزرگسالان و امید در دو رشته کاتا و کومیته به رقابت پرداختند.

در این مسابقات در کاتا زیر 10 سال به ترتیب امیررضا شیخ الاسلام از اصفهان، علی جان نثار از خراسان، ماهان بالاهنگ و سبحان میرنورالهی از البرز، وزن 25- کیلوگرم محمدمهدی ملکوتی خواه از اصفهان، رضا تجری از گلستان، امیرمحمد منتخبی از اصفهان و محمدحسین بلوکی از گلستان برتر شدند.

همچنین در وزن 30- کیلوگرم معین حسن ژور از اصفهان، شهریار ابراهیم زاده از گلستان، احسان محمدیان از اصفهان و متین درویش، وزن 35- کیلوگرم محمد طاهری از همدان، علی ثابت راسخ از اصفهان، سیدرضا سیف از همدان، برزو قربانی از گلستان، وزن 4- کیلوگرم نیما رکنی مازندران، میلاد یاراحمدی گلستان، مجید طبیانی از اصفهان، علی فقیهی از اصفهان، وزن 45- کیلوگرم محمدمهدی بلوکی از گلستان، محمد ذاکری از البرز، باسط بهزاد از گلستان، آبتین محمدی از گیلان عنوان برتر را بدست آوردند.

در وزن 50- کیلوگرم میلاد میرزایی از مازندران، سیدعلی موسوی از مازندران، آرش باطانی از خراسان، امیرحسین رجاء از گیلان، وزن 50+ کیلوگرم مرتضی یادگاری از همدان، سبحان قزاقی از گلستان، محمدجواد مهدی زاده از کرمان، آرمین زاده ابراهیمی از گیلان به ترتیب موفق به کسب عناوین اول تا سوم (سوم مشترک) شدند.

در این دوره از مسابقات اعضای تیم ملی سبک شوتوکان کشور برای اعزام به مسابقات جهانی ژاپن انتخاب می شوند.