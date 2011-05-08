مانور زلزله و ایمنی در بوستان آب و آتش تهران برگزار می شود

محمد پیرهادی در گفتگو با خبرنگار مهر در استان تهران با اشاره به تأثیر آموزشهای مهارت های زندگی در دوران کودکی گفت: حضور کودکان 30 مهد کودک و پیش دبستانی فرصت مناسبی برای ارائه آموزشها و ارتقای آگاهیهای لازم در خصوص کاهش آسیبهای ناشی از بلایای طبیعی به خصوص زلزله است.

وی کودکان را به دلیل عدم آگاهی از موضوع زلزله، آسیب پذیرتر از دیگر اقشار جامعه دانست و یادآور شد: معمولا انسانها تا حدودی به صورت تجربی آموختند که در مواقع خطر چه باید بکنند ولی یک کودک به دلیل تجربه نکردن حوادث، آگاهی لازم برای مراقبت و حفاظت از خود ندارد و مسلما آسیب بیشتری خواهد داشت.

معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه 3 هدف از برگزاری مانور یاد شده را آشنایی نونهالان با آموزش کمکها و اقدامات اولیه در خصوص زلزله و راههای مقابله با آن، افزایش سطح آگاهی مربیان مهد کودکها، آشنایی کودکان با مفهوم زلزله و گسترش فرهنگ ایمنی در برابر زلزله بیان کرد.

وی افزود: این مانور با هماهنگی سازمان بهزیستی و پژوهشکده زلزله شناسی و مهندسی از ساعت 8 صبح تا 12 بعد ازظهر برگزار می شود.

پیرهادی خاطرنشان کرد: اجرای تئاتر خیابانی ویژه کودکان، مسئولان و حاضران در بوستان آب و آتش، اجرای نقاشی طوماری، نصب بنر و پلاکارد با محتوای آموزشی و... از برنامه های این روز است.

وی ادامه داد: در حاشیه این همایش، کارگاههایی با سر فصلهای روشهای مدیریت حوادث، کنترل خشم و استرس، کاهش بحرانهای روانی ناشی از وقوع حادثه و نحوه جستجوی آسیب دیدگان برگزار می شود.