معرفی شهمیرزاد در شبکه بین المللی پرس تی وی

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، حمید یزدانی صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران در سمنان با بیان اینکه تا کنون بخش اول معرفی سمنان از این شبکه ایرانی بین المللی پخش شده است، گفت: در این برنامه مناطق تاریخی و طبیعی مهم سمنان از جمله مسجد جامع، مسجد امام، دروازه ارگ، صنایع دستی، سوغات سمنان و بخش هایی از مهدیشهر معرفی شد.

وی با اشاره به اینکه این برنامه یکشنبه ها ساعت 21 از شبکه خبری پرس تی وی پخش می شود، افزود: برنامه بعدی شامل معرفی شهمیرزاد و غار دربند است که هجدهم اردیبهشت ماه از این شبکه پخش می شود.

یزدانی با بیان اینکه زمان برنامه بعدی یکم خرداد ماه است و به معرفی روستای کلاته رودبار دامغان و ملاده شهمیرزاداختصاص دارد، اظهار داشت: آخرین برنامه نیز هشتم خردادماه پخش می شود و به معرفی دامغان می پردازد.