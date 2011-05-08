تذکر توکلی نسبت به روند بررسی بودجه بدون گزارش مکتوب

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز یکشنبه در ادامه بررسی لایحه بودجه90 ، با تاخیر یک و نیم ساعته جلسه علنی را آغاز کردند. دلیل این تاخیر بررسی همزمان بند های مراعا مانده بودجه در کمیسیون تلفیق بود.

جلسه مجلس پس از نهایی شدن این بندها با تذکرات پی در پی نمایندگان آغاز شد.

احمد توکلی نماینده تهران درتذکری با اشاره به این که گزارش مکتوب کمیسیون تلفیق در اختیار نمایندگان قرار داده نشده است، گفت: در ملاقات با مقام معظم رهبری ایشان نمایندگان را شعبه‌ای از ولایت دانستند بنابراین نمایندگان باید بدانند به چه چیزی رای می دهند. اینکه آقای محبی نیا ( نماینده میاندوآب ) بر حس وظیفه بگوید فلان ردیف باید حذف شود ولی نمایندگان به خاطر عدم چاپ گزارش کمیسیون تلفیق از ردیف‌ها اطلاع نداشته باشند، غیرقانونی است.

وی تاکید کرد: ‌ابتدا باید گزارش کمیسیون تلفیق چاپ شود و پس از تنفس کوتاه مجلس پیرامون مواد جدید رای گیری آغاز شود.

علی لاریجانی رئیس مجلس در پاسخ به تذکر توکلی اظهار داشت: ما نیز منتظر توزیع گزارش کمیسیون تلفیق در مورد رقم کل درآمدها و هزینه‌های لایحه بودجه 90 و یارانه‌ها هستیم.

توکلی اخطار خود را با اظهار تعجب از اسامی موجود در جدول 16 لایحه بودجه ادامه داد و گفت:‌ در این جدول بودجه فرهنگی به بنیادها و موسساتی اختصاص یافته که نمایندگان درباره آنها اطلاعاتی ندارند مثل بنیاد فرهنگی مولانا یا موسسه فرهنگی ایراس و موسسه فرهنگی اکو برای جشن بزرگداشت آیین مشترک که مبلغی بالغ بر 5/5 میلیارد تومان اختصاص بودجه داشته است.

لاریجانی در پاسخ به این تذکر یادآور شد: نمایندگان می توانند این ردیف‌ها را حذف نمایند.