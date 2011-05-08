احمد حاجی شریف معاون نظارت بر چاپ و نشر قرآن سازمان دارالقرآن الکریم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: روز شنبه 24 اردیبهشت ماه ساعت 15 تا 16:15 نشست سرای اهل قلم با موضوع چاپ و نشر قرآن و نظارت بر آن در نمایشگاه بین المللی کت اب برگزار می شود.

وی افزود: هدف اصلی برگزاری این نشست که به سازمان دارالقرآن کریم سپرده شده است هماهنگی بیشتر جهت چاپ قرآن بین ناشرین قرآن، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان دارالقرآن کریم خواهد بود.

حاجی شریف اظهار داشت: در این نشست رئیس سازمان دارالقرآن ، مدیر کل اداره چاپ وزارت ارشاد، معاون نظارت بر چاپ و نشر قرآن سازمان دارالقرآن، یکی از ناشرین قرآنی و یکی از خوشنویسان قرآنی صحبت می کنند.

معاون نظارت بر چاپ و نشر قرآن سازمان دارالقرآن تأکید کرد: در پایان این نشست نظرات شرکت کنندگان را می شنویم و اگر مقدور بود در همان نشست به پرسشهای آنها پاسخ می دهیم، در غیر این صورت پرسشهای آنها پس از آن به صورت حضوری و حتی کتبی پاسخ داده می شود.

وی با تأکید بر ضرورت حضور ناشرین قرآن کریم در این نشست گفت: از ناشرین قرآنی که در نمایشگاه حضور دارند درخواست می کنم در این نشست حضور یابند. همچنین قرار است دعوتنامه این نشست امروز بعد از ظهر در نمایشگاه میان ناشرین قرآنی توزیع شود.

حاجی شریف گفت: موضوعات ارتقای سطح کیفی چاپ قرآن، نظارت بیشتر بر چاپ قرآن و رفع اشکالات احتمالی، هماهنگی بیشتر بین دستگاه های مربوط از جمله محورهای مورد بحث در این نشست هستند.

وی تصریح کرد: در این نشست ابتدا گزارشی از روند نظارت بر چاپ و نشر قرآن که از سال 64 از سوی سازمان دارالقرآن آغاز شد ارائه می شود. معاونت نظارت بر چاپ و نشر قرآن یکی از معاونتهای سازمان دارالقرآن کریم است و سازمان دارالقرآن حوزه تخصصی قرآنی سازمان تبلیغات اسلامی محسوب می شود.