گزارش مهر از وضعیت عابدزاده در آمریکا/ همکاری موقت پدر و قرارداد پسر!

به گزارش خبرنگار مهر، احمدرضا عابدزاده هم مثل برخی دیگر از ورزشکاران و فوتبالیست های مشهور کشورمان اقامت آمریکا را دارد و به همین خاطر برخی اوقات به این کشور سفر می کند. او که در سالهای اخیر بیشتر تمرکزش را روی " امیر" گذاشته است قصد دارد پسرش را به بهترین شکل ممکن پرورش دهد.

عابدزاده که فصل دهم لیگ برتر را پرفراز و نشیب پشت سرگذاشت و در چند سال اخیر حضور در تیم های مختلفی از جمله پرسپولیس و استیل آذین را تجربه کرده است، برای ثبت نام پسرش در دانشگاه لس آنجلس به آمریکا سفر کرده است. او در این مدت قرارداد دو ساله امیر با تیم لس آنجلس بلوز را نیز به امضا رساند اما خودش هیچ قراردادی با این تیم دسته سومی لیگ آمریکا ندارد.

احمدرضا عابدزاده در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تایید این موضوع گفت: برخلاف تصورات و گمانه زنی برخی ها من قراردادی با تیم بلوز ندارم و به دنبال کارهای پسرم هستم. البته قرار شده هر زمان که در آمریکا هستم به کادر فنی این تیم کمک کنم اما اینکه قراردادی داشته باشم واقعیت ندارد.

عابدزاده در مورد تیم لس آنجلس بلوز که در رقابتهای دسته سوم لیگ آمریکا حضور دارد گفت: این تیم قبل از این در بخش بانوان فعالیت می کرد و قهرمان این کشور نیز شده است. امسال هم اولین سالی است که در بخش مردان فعالیت خواهد کرد و قصد دارد با استفاده از بازیکنان آرژانیتینی و کروات و بازیکنان بومی در رقابتها حضور پیدا کند.

وی ادامه داد: "چارلی" سرمربی این تیم است و آقای "شایان" هم که یک ایرانی است به عنوان مربی در این تیم فعالیت می کند. به من هم پیشنهاد دادند که کنار سایر مربیان به این تیم کمک کنم که من هم قبول کردم هر وقت در این کشور هستم به تیم بلوز کمک کنم.

احمدرضا عابدزاده در تمرینات تیم فوتبال لس آنجلس بلوز

به گزارش خبرنگار مهر، علی منصوری، مالک باشگاه لس آنجلس بلوز است و هدایت این تیم را چارلی نایمو بر عهده دارد. از نکات جالب توجه تیم لس آنجلس بلوز اینکه شهریار داستان، بازیکن پیشین تیم فوتبال سایپا و سیدحسینی در این تیم بازی می کنند. کمک مربی این تیم هم یک ایرانی به نام شایان جلایر است.

در حالی که عابدزاده در گفتگو با خبرنگار مهر امضا قرارداد با تیم بلوز را رد کرده است، سایت این باشگاه به نقل از دروازه بان پیشین تیم ملی فوتبال ایران نوشته است: « به خاطر تصمیمی که گرفته ام پشیمان نمی شوم. من به دلیل حضور چارلی نایمو، علی منصوری و شایان جلایر در این تیم احساس خوبی دارم. با حضور آنها فکر می کنم ما می توانیم یک سازمان قوی داشته باشیم.»

احمدرضا عابدزاده که در آمریکا بسر می برد در مورد برنامه های آینده اش نیز گفت: بزودی به امارات می روم تا برخی امور شخصی ام را پیگیری کنم. چهارشنبه هم به ایران بازخواهم گشت. ضمن اینکه قصد دارم به محض رسیدن به ایران به ملاقات ناصر حجازی بروم و از او عیادت کنم.

وی ادامه داد: حجازی اسطوره فوتبال ایران است و آرزوم می کنم که هر چه سریعتر سلامتی اش را باز یابد و دوباره شاهد حضور اودر میادین فوتبال باشیم. مشتاق دیدار ایشان هستم و قطعا اولین کاری که در ایران خواهم کرد رفتن به عیادت اوست. از مردم عزیز ایران هم می خواهم برای شفای او دعا کنند.