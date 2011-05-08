قهرمانان نونهال مسابقات انتخابی تکواندو قم مشخص شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، بعد از برگزاری رقابت‌های رده سنی خردسالان که در هشت وزن با شرکت مدعیان از باشگاه های مختلف تکواندو قم به انجام رسید، بر اساس برنامه ریزی هیئت تکواندو قم امروز رقابت های رده سنی نونهالان برگزار شد و نفرات برتر معرفی شدند.



این مسابقات نیز در خانه تکواندو منطقه 15 خرداد قم برگزار شد و طی آن تکواندوکاران شرکت کننده در 9 وزن رده سنی نونهالان برای کسب عنوان قهرمانی اوزان مختلف با یکدیگر رقابتی نزدیک و تنگاتنگ را برگزار کردند تا برترین ها مشخص شوند.



برترین تکواندوکاران نونهال شرکت کننده در این مسابقات در پایان رقابت در اوزان مختلف همانند تکواندوکاران برتر رده سنی خردسالان جواز حضور در اردوی آماده سازی تیم منتخب استان برای اعزام به رقابت های لیگ و قهرمانی تکواندو کشور را به دست آوردند.



در پایان این مسابقات و در وزن اول مهدی صحرایی در جدال پایانی از سد میلاد حیدری گذشت و موفق به کسب عنوان قهرمانی شد، در این وزن میلاد حیدری و مجتبی وصالی استوار در جایگاه های دوم و سوم ایستادند.



در وزن دوم علی چهره قانی بهترین عملکرد را از خود به نمایش گذاشت و در دیدار نهایی موفق به شکست مجتبی یکتایی شد تا قهرمان این وزن لقب بگیرد، ضمن اینکه در این وزن مجتبی یکتایی و امیدرضا همتی در رده های دوم و سوم رقابت های انتخابی جای گرفتند.



در وزن سوم جواد حدادی و ابوالفضل ترابی با برتری برابر رقبای خود جواز حضور در دیدار نهایی را کسب کردند که در این مسابقه حدادی به پیروزی رسید و قهرمان شد، در پایان رقابت های این وزن ابوالفضل ترابی و مجتبی میرزایی یکتا در رده های دوم و سوم به کار خود پایان دادند.



در وزن چهارم محمدیونس حقیقی و مسعود کریمی منش با قاطعیت حریفان خود را شکست داده و راهی دیدار پایانی شدند که در این مسابقه حقیقی حریف خود را برد و در جایگاه نخست ایستاد، در این وزن کریمی منش و وحید کلدی در رده های بعدی ایستادند.



در وزن پنجم پیکارهای انتخابی تکواندو رده سنی نونهالان استان قم، محمد بینایی و حسین نورزاد با شکست دیگر رقبای خود به مسابقه پایانی راه یافتند که در پایان جدال دو تکواندوکار بر سر کسب عنوان قهرمانی، بینایی به برتری رسید، در این وزن نورزاد و عرفان فرهادلو دوم و سوم شدند.



در وزن ششم مسابقات انتخابی تکواندو نونهالان قم، ابوالفضل سورانی و محمدحسین اسماعیلی با شکست حریفانشان موفق به صعود به مسابقه نهایی شدند که در این مسابقه سورانی عنوان قهرمانی را کسب کرد و اسماعیلی به همراه محمد دیلمی دوم و سوم شدند.



در وزن هفتم رقابت های انتخابی تکواندو نونهالان قم، محمدرضا ایرانی خواه در دیدار پایانی با غلبه بر حسن صابری نیا به مقام قهرمانی دست افت، ضمن اینکه در پایان رقابت های این وزن صابری نیا و علی ارجمند خواه موفق به کسب عناوین دوم و سوم شدند.



این رقابت ها در اوزان هشتم و نهم نیز ادامه یافت تا اینکه در وزن هشتم محمدثمین قاسمی و میلاد اکرمیه با پیروزی برابر رقبای خود راهی دیدار پایانی شدند که نتیجه این مسابقه به سود قاسمی رقم خورد، ضمن اینکه اکرمیه و علی اکبرمحمدی در رده های دوم و سوم ایستادند.



در وزن نهم نیز مسابقه پایانی رقابت جذاب و تماشایی بود که بین رضا عظیمی و محمدحسین فخیم برگزار شد و با برتری عظیمی و قهرمانی وی به پایان رسید، در این وزن فخیم و علیرضا علیزاده با کسب عناوین دوم و سوم به کار خود پایان دادند.