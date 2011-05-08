حضرت زهرا (س) احیا کننده اصلی واقعه غدیر بود

به گزارش خبرنگار مهر در ابرکوه، حجت ‌الاسلام سیدابراهیم حسینی شنبه شب در جمع عزاداران فاطمی ابرکوه با اشاره به رشادت‌ های این بانوی بزرگ اسلام، اظهار داشت: حضرت زهرا (س) به معنای واقعی حامی ولایت بود و پرچم شیعه را برای همیشه تاریخ به اهتزاز درآورد.

وی افزود: متاسفانه پس از رحلت رسول خدا در مسیر دین زاویه ایجاد شد و امیرالمؤمنین (ع) خانه‌ نشین شد و به خاطر حفظ اساس و بنیان اسلام، مصلحت را در سکوت دید.

امام جمعه ابرکوه خاطرنشان کرد: گرچه امام علی (ع) در مواقع استشاره، مصالح جامعه را فریادرسی می‌کرد اما ایجاد زاویه کاذب در امر خلافت، موجب انحراف در مبانی اعتقادی و فقهی و روش‌های عبادی با بدعت‌گذاری‌ها در دین ‌شد.

وی افزود: با این انحراف و حذف ستون ولایت از خیمه دین، امر زعامت مسلمین به دست نااهلان و نالایقان افتاد و در نتیجه شجره خبیثه بنی ‌امیه و بنی‌ عباس و سلاطین جور و ستم، استمراربخش مشی باطل آن زاویه‌ آفرینان شدند.

امام جمعه ابرکوه ادامه داد: به دلیل نداشتن محوریت ولایت در میان غیرشیعه، آنها تاکنون به منظور جبران خلأ خود، ناگزیر از پذیرش حکام ظالم و خادم شیطان به عنوان ولی امر شده ‌اند.

حسینی خاطرنشان کرد: به این دلیل آنان حتی اکنون که جامعه بشری به رشد علمی و آگاهی و روشن فکری دست یافته، همچنان ظلم پذیرند و به دنبال اعتلای اجتماعی و سیاسی و فرهنگی خود نیستند.

وی یادآور شد: اگر علمای وهابی با رکود و انجماد فکری و تحجر مسلکی خود، هرگونه پیشرفت را بدعت می‌دانند و هرگونه حرکت آزادی خواهانه و مخالفت با حکام دست نشانده و عمل مثلث شوم آمریکا و اسراییل را مخالفت با ولی امر می‌دانند، قضیه آن است که اسلافشان نیز در کربلا ، مخالفت امام حسین (ع) با یزید را مخالفت با ولی امر خود می‌دانستند و از این رو ایشان را خارجی نامیدند.

حسینی خاطرنشان کرد: مبنای سرکوبی شیعیان توسط این مجموعه سلفی وهابی در یمن نیز امتداد همان شیوه اسلافشان است که به خاطر حفظ منصب ولی امر جعلی خود، دختر پیغمبر خودشان را که یادگار رسول الله بود، به شهادت رساندند.