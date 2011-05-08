تغییر نام یک دانشگاه به دانشگاه ولایت/ تأسیس موسسه آموزش عالی انرژی

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای گسترش آموزش عالی با تغییر نام دانشگاه ایرانشهر به دانشگاه ولایت، ایجاد دانشکده فیزیک در دانشگاههای شهید باهنرکرمان و شهید بهشتی و همچنین ایجاد دانشکده فنی و مهندسی در شهرستان ابهر موافقت قطعی کرد.

این شورا با تاسیس پژوهشکده حج وابسته به سازمان حج و زیارت، گروه پژوهشی اقتصاد فناوری دانش بنیان برهان(موافقت آزمایشی دوساله)، موسسه آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی انرژی در شهرستان ساوه و همچنین موسسات آموزش عالی آزاد " کیمیا گستر راشد" در مشهد، موسسه آموزش عالی آزاد "مدت" در تهران با زمینه فعالیت زبان خارجی و تغییر نام موسسه آموزش عالی سفیرعلوم به ترجمان علوم موافقت کرد.

از دیگر مصوبات شورای گسترش وزارت علوم می توان به راه اندازی رشته های مهندسی مکانیک و مهندسی برق گرایش کنترل در دانشکده فنی و مهندسی ابهر اشاره کرد.

