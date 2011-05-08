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۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۱:۱۱

ورود مواد مخدر به زندانهای گلستان کاهش یافت

ورود مواد مخدر به زندانهای گلستان کاهش یافت

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل زندانهای گلستان اعلام کرد: درمان اعتیاد با متادون باعث کاهش تقاضا برای مصرف مواد مخدر و در نتیجه کاهش ورود مواد مخدر به درون زندانها و بازگشت دوباره به زندگی طبیعی معتادان شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمود امینی صبح یکشنبه در نشست این اداره کل افزود: متادون درمانی در راستای اجرای برنامه های کاهش آسیب و به منظور کاهش بیماریهای پر خطر است.

وی اظهار داشت: اعتیاد یک بیماری روانی اجتماعی و اقتصادی است که به طور مستقیم روی جامعه تاثیر می گذارد، معتادان در هر جامعه ای نه تنها به خود و خانواده خود آسیب وارد می کنند، بلکه به جامعه نیز به طور مستقیم و غیر مستقیم آسیب وارد می کنند.

وی تاکید کرد: مسئولان امر درمان در کشور موظفند به بهترین صورت ممکن نسبت به پیشگیری و درمان معتادان اقدام کنند.
 
امینی بیان داشت: اداره کل زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی استان گلستان نیز از تمامی امکانات موجود بهره گرفته تا در این راستا به بهترین نحو خدمات پیشگیری و درمان را برای مددجویان ارائه می کند.
 
مدیرکل زندانهای گلستان گفت: در حال حاضر متادون درمانی موثرترین روش کاهش آسیب در زندانها بوده و در جهت پیشگیری از رفتارهای پر خطر و بیماریهایی همچون ایدز و هپاتیت است.
 
وی افزود: ثابت شده از وقتی که درمان اعتیاد با متادون در زندانها شروع شده است درصد تخلفات زندانیان کاهش یافته است.
کد مطلب 1306684

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