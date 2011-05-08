تلاش کشورهای فقیر برای توقف چرخه فقر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد، این مذاکرات بین سران کشورها، نمایندگان مجالس، سازمانهای مردم نهاد، بخش خصوصی و روسای کارگزاری های تخصصی بین المللی خواهد بود.



در مذاکرات مذکور مقرر خواهد شد تا اقداماتی صورت پذیرد که باعث ایجاد زیرساختارهای لازم جهت دستیابی به خودکفایی اقتصادی، کاهش فقر و ایجاد مشاغل مناسب در 48 کشور کمتر توسعه یافته ( 33 کشور در آفریقا، 14 کشور در آسیا و یک کشور در نیم کره غربی یعنی هائیتی) شود.



اقدامات مذکور شامل ادامه پیشرفت کشورهای کمتر توسعه یافته در زمینه اصلاحات اقتصادی و حکومتی، همچنین بهره برداری بهینه از منابع محلی می شود. در عین حال در سطح بین المللی کشورهای بسیار آسیب پذیراز نظر اقتصادی از کشورهای ثروتمند جهان می خواهند تا بازارهای خود را به صادرات کشورهای کمتر توسعه یافته باز نمایند، همچنان کمک های توسعه ای خود را ادامه داده و آنها را بهتر به سوی زیرساختارها و محورسرمایه گذاری های جدید در کشور های کمتر توسعه یافته هدفمند نمایند و نهایتا محرک هایی برای شرکتها به منظور سرمایه گذاری در کشورهای کمتر توسعه یافته معرفی کنند.



نزدیک به 40 نفر از سران کشورها و دولت های جهان و 24 نفر از روسای کارگزاری های بین المللی سازمان ملل متحد در چهارمین کنفرانس جهانی کشورهای کمتر توسعه یافته در استانبول که از 9 لغایت 11 ماه می برابر با 19 لغایت 21 اردیبهشت ماه جاری برگزار می شود، شرکت می کنند.