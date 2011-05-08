اساس تحقق جهاد اقتصادی عدالت اجتماعی است

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، سیف الله مطلبی صبح یکشنبه در نشست فرمانداران، بخشداران و مدیران ستادی استانداری، افزود: یکی از محوری ترین اصول در حیات بشر عدالت است که سرچشمه نیکیها و ارزشها و مایه تحقق اهداف انسانی است و به کمک آن می توان انجام نشده ها را به ثمر رساند و حیات جمهوری اسلامی بر این مسئله استوار است.

مطلبی اظهار داشت: عدالت اجتماعی بدین معنی است که فاصله میان طبقات و برخورداری‌های نابحق و محرومیت‌ها از میان برود و مستضعفان و پابرهنگان که همواره مطمئن‌ترین و وفادارترین مدافعان انقلاب هستند، حذف محرومیت ها و نداری ها را ببینند.

وی تصریح کرد: اسلام دین وحدت، تعامل و همبستگی است ومجموعه کارگزاران باید با همدلی و همکاری جدی با دست اندرکاران اقتصادی و سازندگی و کمک مردم به امور بپردازند.

مطلبی بیان داشت: هر برنامه اقتصادی وقتی معتبر است که علاوه بر خودش، سایر برنامه‌ها را به هدف عدالت نزدیک کند و بتواند به تقویت فضایل و ارزش ها بپردازد و بخش فرهنگی و اجتماعی را توسعه دهد.

وی به قانون گرایی، توجه به دستورالعمل ها و همچنین عملی کردن مصوبات در جلسات کارگروه ها و کمیته ها تاکید کرد و گفت: مردم زمانی احساس امنیت و نشاط می کنند که ببینند و لمس کنند خادمین آنها قانونمند و برای رفاه نسبی آنها جهاد گرانه تلاش می کنند.

مطلبی دو ماموریت خطیر و مهم مسئولین را عمران و آبادانی و توجه به مسایل ارزشی و معنوی مردم عنوان کرد و گفت: کمترین غفلت در هر کدام از آنها باعث خسران و صدمه به دیگری خواهد شد.

معاون سیاسی و امنیتی با بیان اینکه مهمترین شعار دولت در سال جاری ایجاد شغل و ریشه‌ کنی بیکاری است، افزود: قطعاً تحقق این شعار با روحیه جهاد و ایثارگری قابل انجام است و همراهی مردم و مسئولین، تدوین برنامه روشن، ایجاد فرصتهای اشتغال، افزایش سطح آموزش ها و مهارت از الزامات این حرکت جهادی است.

وی عنوان کرد: با توجه به فراهم بودن زیر ساختها، در خدمت رسانی در بخش‌های مختلف فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در جهت توسعه فعالیت های دینی و معنوی، امنیت، ازدواج جوانان، تامین مسکن مهر شهری و روستایی، توسعه بنگاه ها و تولید بیشتر، ساماندهی بازار، توسعه سرمایه گذاری در صنعت، حوزه ‌نفت و گاز، آب و کشاورزی و گردشگری باید تلاشی جهاد گرانه داشته باشیم.