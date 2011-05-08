کرمانشاه سریع ترین پلیس 110 کشور را دارد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، سرهنگ علی نجاتی صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تعداد اخبار صحیح واصله به مرکز فوریتهای پلیسی 110 در سال 1389، 437 هزار و 739 خبر بوده که نسبت سال 1388، افزایش 40.8 درصدی داشته است.

وی افزود: در سال 89 اپراتورهای 110 فقط دو دهم درصد کل اخبار را با تاخیر (بالای دو دقیقه) به واحدهای عملیاتی ابلاغ نموده اند و فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه از این حیث رتبه اول را در کشور کسب کرده است .

سرهنگ نجاتی ادامه داد: تعداد موارد تاخیر 10 تا 15 دقیقه ای و بالای 15 دقیقه ای حضور ماموران نیز بترتیب 2.9 و 1.2 درصد کل عملیاتها بوده و از این لحاظ نیز فرماندهی انتظامی استان حائز رتبه اول کشور بوده است .

رئیس مرکز فوریتهای پلیسی 110 انتظامی استان کرمانشاه در ادامه با اعلام زمان میانگین 7.7 دقیقه ای زمان حضور ماموران عملیاتی در سطح کشور،خاطر نشان کرد: زمان حضور ماموران عملیاتی انتظامی استان کرمانشاه 5.6 دقیقه بوده و به این ترتیب پلیس کرمانشاه، سریع ترین پلیس 110 در کل کشوراست.