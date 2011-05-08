دانشگاه علوم پزشکی شیراز دانشجوی دکتری پژوهشی می پذیرد

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه علوم پزشکی شیراز بر اساس مجوز 23 فروردین ماه 90 می تواند در مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه در رشته های مرتبط با ایمنی شناسی دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی (PhD by Research) بپذیرد.

داوطلبان علاوه بر داشتن شرایط عمومی ورود به آموزش عالی باید دارای دانشنامه دکتری عمومی در یکی از رشته های پزشکی، داروسازی، دامپزشکی و یا کارشناسی ارشد در یکی از رشته های ایمنی شناسی (دارای امتیاز اولویت)، میکروب شناسی، باکتری شناسی، ویروس شناسی، بیولوژی سلولی و مولکولی، بیوشیمی بالینی و بیوتکنولوژی باشند.

واجدین شرایط لازم است جهت ثبت نام حداکثر تا تاریخ 15 تیرماه 90 مدارک و مستندات خود را به آدرس مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی ارسال کنند.

پس از اتمام مهلت فراخوان از واجدین شرایط بر اساس اولویت رشته و امتیاز کسب شده جهت انجام مصاحبه علمی که توسط شورای منتخب مرکز تحقیقات سرطان، معاونت پژوهشی و دانشکده تحصیلات تکمیلی دانشگاه انجام می شود، دعوت به عمل می آید. مرکز برگزار کننده دوره در صورت لزوم از داوطلبان آزمون کتبی به عمل خواهد آورد. هر گونه اطلاعات جدید در این خصوص از طریق سایت مرکز تحقیقات سرطان به اطلاع داوطلبان می رسد.

رزومه آموزشی پژوهشی (CV) همراه با شماره تماس مستقیم، مدرک زبان مطابق با مندرجات بخش "شرایط اختصاصی شرکت در دوره"، مدارک فعالیتهای پژوهشی و مقالات، مدارک فعالیتهای آموزشی و مدارک فعالیتهای اجرایی - فرهنگی از جمله شرایط عمومی ورود به این دوره است.

داشتن حداقل دو مقاله پژوهشی در مجلات نمایه شده در نمایه های بین المللی نوع 1 (ISI, PubMed/Medline) به عنوان نویسنده اول یا مسئول و ارائه مدارک زبان از جمله شرایط اختصاصی ورود به این دوره اعلام شده است.

داوطلبان استعدادهای درخشان و برتر، اعضای هیئت علمی آموزشی و اعضای هیئت علمی پژوهشی نیز می توانند با توجه به شرایط اعلام شده در سایت مرکز تحقیقات سرطان از سهمیه های مربوطه برای ورود به این مقطع بهره مند شوند.

دانشگاه علوم پزشکی شیراز پیش از این مجوز پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی را در مراکز تحقیقاتی شیمی دارویی و گیاهی، گوارش و کبد، میکروب شناسی بالینی استاد البرزی، پیوند اعضاء و ترمیم بافتهای بیولوژیک کسب کرده است.