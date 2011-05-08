طلاب به برکت انقلاب در تمام عرصه ها حضور فعال دارند

به گزارش خبرنگار مهر در چناران، حجت الاسلام نصراله پژمان فر صبح یکشنبه در همایش رابطین ائمه جماعت مدارس استان، گفت: طلبه در زمان قبل از انقلاب فردی بود که در زمان ها ومکان ها خاص مانند دهه محرم حضور داشتند، ولی امروز به برکت انقلاب این گونه نیست.

وی افزود: موضوعاتی که به طلاب در قبل از انقلاب اجازه ورود می دادند بسیار محدود بود وحتی در مسائل فقهی چون قصاص رهن وغیره اجازه ورود نمی دادند.

وی ادامه داد: انقلاب ایران انقلاب فرهنگی بود که در جامعه بشریت دین را به عنوان راه حل معرفی کرد.

حجت الاسلام پژمان فر بیان داشت: از 106کشور دنیا در قم طلبه مشغول به تحصیل هستند و این حضور به برکت انقلاب است و دین می تواند برای حل همه مشکلات را حل ارائه کند.

معاونت حوزه علمیه خراسان افزود: مردم از طلبه ها انتظارات زیادی دارند که این انتظارات به حق است و طلاب باید جوابگو باشند.

وی ادامه داد: اقبال به حوزه از سوی جوانان زیاد است ولی باید کیفیت آنان را بررسی کرد وطلبه ها باید توانمند باشند.

حجت الاسلام پژمان فر اظهار داشت: رشد کیفی مدارس علمیه خراسان جای تقدیر دارد و لازم است که فقهای حوزه تبیین شود.

وی افزود: طلبگی رسالت سنگین به دوش دارد و باید با فراگرفتن علوم پاسخگو ی مناسب آحاد مردم جامعه باشیم.