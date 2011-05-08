شبکه توزیع آب آشامیدنی رودبار با مشکلات جدی مواجه است

ایرج موذن در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در حال حاضر برای تامین آب آشامیدنی سالم و بهداشتی شهرهای لوشان، منجیل، رستم آباد و رودبار نیازمند اعتبارات ویژه است.

وی همچنین در پاسخ به این سئوال که شهرستان رودبار در کنار رودخانه سپید رود بزرگترین منبع آبی استان قرار دارد چرا در زمینه تامین آب آشامیدنی سالم با مشکلاتی رو به رو است، اظهار داشت: این سد برای بهره برداری کشاورزی ساخته شده و تاکنون در زمینه تصفیه آب پیش بینی خاصی انجام نشده است.

فرماندار رودبار در خصوص برنامه های برای توسعه باغات زیتون نیز گفت: هم اکنون وسعت باغات زیتون رودبار بیش از شش هزار و 400 هکتار است.

وی خاطر نشان کرد: برای توسعه باغات زیتون 10 هزار و 700 هکتار زمین اختصاص یافته است، افزود: شهرستان رودبار از مناطق مهم زیتونکاری در ایران است.

موذن در ادامه تامین آب را مهمترین مولفه توسعه باغات زیتون در این شهرستان دانست و بر لزوم آبرسانی در منطقه تاکید کرد.