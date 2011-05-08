60 عنوان برنامه فرهنگی در دانشگاه شهید چمران اجرا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر از اهواز، علیرضا مخبر دزفولی از برگزاری هفته فرهنگی از 18 تا 24 اردیبهشت ماه، برای نخستین بار در کشور و در سطح این دانشگاه خبر داد و افزود: در صورتی که برگزاری این برنامه با موفقیت همراه باشد، حتما سال آینده از سوی شورای هماهنگی فعالیتهای فرهنگی دانشگاه های استان، به همه دانشگاه های خوزستان تعمیم داده می شود.

وی با بیان اینکه حدود 60 برنامه متنوع فرهنگی برای این هفته برنامه ریزی شده است، افزود: نزدیک به هزار دانشجو در برنامه ریزی و اجرای فعالیت‌ های فرهنگی این هفته مشارکت کردند و پیش بینی شده که حدود 10 هزار دانشجو از بخش های مختلف فرهنگی بازدید می کنند.



رئیس شورای هماهنگی فعالیتهای فرهنگی دانشگاه های خوزستان برگزاری مراسم بزرگداشت شهدا، شب شعر، شاهنامه خوانی و نمایشگاه خط و عکس، برپایی جشنواره دستاوردها و آثار برتر 41 انجمن علمی دانشجویی و 13 کانون فرهنگی هنری دانشگاه، برنامه تئاتر به مناسبت روز جهانی تئاتر، نمایشگاه آثار دانشجویی، معرفی برگزیدگان مسابقه فرهنگی فجر انقلاب، تجلیل از اساتید، رئسای دانشکده ها و مدیران گروه های آموزشی که در فعالیت های فرهنگی همکاری داشتند، تقدیر از برگزیدگان جشنواره فیزیک و هفته مهندسی و دانشجویان نخبه قرآنی را از جمله برنامه های هفته فرهنگی نام برد.



مخبر دزفولی با بیان اینکه برنامه های هفته فرهنگی طیف وسیعی را در بر می گیرد، افزود: برنامه ها به گونه ای انجام شده که هر کس مطابقه سلیقه و علاقه مندی خود، جایی در آنها داشته باشد و در مجموع کل دانشگاه در این هفته تحت تاثیر برنامه‌های فرهنگی قرار خواهد گرفت و بدین ترتیب با برگزاری هفته فرهنگی در دانشگاه شهید چمران اهواز نشاط فرهنگی در فضای پردیس دانشگاهی ایجاد می شود.