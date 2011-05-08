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۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۲:۰۱

زارع پور:

حمایت از تولیدات نرم افزاری دیجیتال تهدیدها را به فرصت تبدیل می کند

حمایت از تولیدات نرم افزاری دیجیتال تهدیدها را به فرصت تبدیل می کند

بجنورد - خبرگزاری مهر: رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به ورود هجمه سنگینی از تولیدات نرم افزارهای دیجیتال به کشور گفت: با حمایت از تولیدات نرم افزار ی دیجیتال، تهدیدات را به فرصت تبدیل خواهیم کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، عیسی زارع پور در نشست مشترک شورای فرهنگ عمومی خراسان شمالی اظهار داشت: فناوری های نوین ارتباطات و اطلاعات با نفوذ در جوامع بشری، تحولات بنیادینی را به همراه داشته است که اثرات آن در حوزه های فرهنگی، تعاملات جدید اجتماعی و حتی پدید آمدن اشکال جدید بازی های رایانه ای  شاهد هستیم.

وی تصریح کرد: این درحالی است که از شناخت کافی فضای مجازی رسانه های دیجیتال غفلت شده است.
 
وی ادامه داد: بازی های رایانه ای و نرم افزارهایی که حجم زیادی از اطلاعات را ذخیره می کنند،  مهمترین ابزار عصر کنونی برای تاثیر گذاری بر فرهنگ و هویت ملی می باشد.
 
زارع پور همچنین ورود حجم بسیار زیادی از محصولات نرم افزاری دیجیتال با محتوای فرهنگ بیگانه و همچنین عدم آشنایی و آموزش مخاطبین و خانواده های آنان با فرهنگ استفاده از فضای مجازی و محصولات نرم افزاری را مهمترین چالش پیش رو بیان کرد.
 
وی تاکید کرد: با مدیریت صحیح و تامین سازوکار مناسب برای حمایت از تولیدات نرم افزاری فاخر، با هجمه شدید واردات نرم افزاری و فضای مجازی مقابه می کنیم و تهدید ها را به فرصت تبدیل خواهیم کرد.
 
وی در ادامه با بیان این که تولیدات نرم افزاری علاوه بر این که فرصت اشتغال زایی و افزایش ظرفیت محصولات صادراتی غیر نفتی را برای کشور فراهم می کند، خاطر نشان ساخت: با این ابزار در حال صدور فرهنگ غنی اسلامی هستیم.
 
این مسئول یادآور شد: طی سال گذشته، 130 میلیون دلار نرم افزار با 20 عنوان برنامه، صادرات داشته ایم.
 
وی افزود: طی یک دهه اخیر برای ساماندهی فناوری های نوین دیجیتال و به منظور تبدیل تهدید به فرصت، علاوه بر راه اندازی مرکز بنیاد ملی بازی های رایانه ای و شبکه ملی فرهنگ به منظور تولید انبوه محصولات فرهنگی دیجیتالی و همچنین ثبت و شناسنامه دار کردن سایت های اینترنتی داخلی و خارجی، حمایت، فرهنگسازی و تامین زیرساخت های حقوقی برای این فضای مجازی نیز اجرایی شده است.
 
وی اعلام کرد: تاسیس 15 مرکز فرهنگی دیجیتال در خراسان شمالی و پیگیری راه اندازی رشته های دانشگاهی برای رسانه های دیجیتال و همچنین برگزاری نمایشگاه های استانی برای عرضه محصولات فرهنگی دیجیتالی در دستور کار مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتالی قرار دارد.
کد مطلب 1306698

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