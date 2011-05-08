حمایت از تولیدات نرم افزاری دیجیتال تهدیدها را به فرصت تبدیل می کند

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، عیسی زارع پور در نشست مشترک شورای فرهنگ عمومی خراسان شمالی اظهار داشت: فناوری های نوین ارتباطات و اطلاعات با نفوذ در جوامع بشری، تحولات بنیادینی را به همراه داشته است که اثرات آن در حوزه های فرهنگی، تعاملات جدید اجتماعی و حتی پدید آمدن اشکال جدید بازی های رایانه ای شاهد هستیم.

وی تصریح کرد: این درحالی است که از شناخت کافی فضای مجازی رسانه های دیجیتال غفلت شده است.

وی ادامه داد: بازی های رایانه ای و نرم افزارهایی که حجم زیادی از اطلاعات را ذخیره می کنند، مهمترین ابزار عصر کنونی برای تاثیر گذاری بر فرهنگ و هویت ملی می باشد.

زارع پور همچنین ورود حجم بسیار زیادی از محصولات نرم افزاری دیجیتال با محتوای فرهنگ بیگانه و همچنین عدم آشنایی و آموزش مخاطبین و خانواده های آنان با فرهنگ استفاده از فضای مجازی و محصولات نرم افزاری را مهمترین چالش پیش رو بیان کرد.

وی تاکید کرد: با مدیریت صحیح و تامین سازوکار مناسب برای حمایت از تولیدات نرم افزاری فاخر، با هجمه شدید واردات نرم افزاری و فضای مجازی مقابه می کنیم و تهدید ها را به فرصت تبدیل خواهیم کرد.

وی در ادامه با بیان این که تولیدات نرم افزاری علاوه بر این که فرصت اشتغال زایی و افزایش ظرفیت محصولات صادراتی غیر نفتی را برای کشور فراهم می کند، خاطر نشان ساخت: با این ابزار در حال صدور فرهنگ غنی اسلامی هستیم.

این مسئول یادآور شد: طی سال گذشته، 130 میلیون دلار نرم افزار با 20 عنوان برنامه، صادرات داشته ایم.

وی افزود: طی یک دهه اخیر برای ساماندهی فناوری های نوین دیجیتال و به منظور تبدیل تهدید به فرصت، علاوه بر راه اندازی مرکز بنیاد ملی بازی های رایانه ای و شبکه ملی فرهنگ به منظور تولید انبوه محصولات فرهنگی دیجیتالی و همچنین ثبت و شناسنامه دار کردن سایت های اینترنتی داخلی و خارجی، حمایت، فرهنگسازی و تامین زیرساخت های حقوقی برای این فضای مجازی نیز اجرایی شده است.

وی اعلام کرد: تاسیس 15 مرکز فرهنگی دیجیتال در خراسان شمالی و پیگیری راه اندازی رشته های دانشگاهی برای رسانه های دیجیتال و همچنین برگزاری نمایشگاه های استانی برای عرضه محصولات فرهنگی دیجیتالی در دستور کار مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتالی قرار دارد.