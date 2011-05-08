2970 شغل باید در شهرستان گیلانغرب ایجاد شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، علیرضا نظری در کارگروه اشتغال این شهرستان با اعلام این خبر از دستگاه های اجرایی خواست هریک نسبت به پوشش سهم تعیین شده خود اقدام نمایند.

وی با تاکید براینکه عزم دولت برای ریشه کنی بیکاری جدی است، گفت: دولت برای ایجاد اشتغال امسال فرصت مناسبی را فراهم نموده که بایستی از این فرصت بخوبی استفاده گردد.

نظری با تاکید برلزوم شناسایی موانع ایجاد اشتغال و با اشاره به فراخوان عمومی جهت اخذ طرح های توجیهی از هفته جاری توسط دستگاه های اجرایی، گفت: متقاضیان می توانند جهت ارائه طرح های توجیهی به دستگاه های اجرایی مرتبط با نوع طرح مراجعه گنند.

وی در ادامه تصریح کرد: سهم ایجاد اشتغال شهرستان در سال گذشته هزاروپنج فرصت شغلی بود که به طور کامل محقق گردید.

معاون فرماندار گیلانغرب خاطر نشان کرد: از ابتدای اجرای طرحهای زودبازده تا پایان سال 89 از مجموع دوهزارو241طرح مصوب در این شهرستان دوهزارو237طرح با اعتبار 281میلیارد ریال اجرا شده که زمینه اشتغال دوهزارو978نفر را فراهم نموده است.